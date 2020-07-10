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  • РФС подтвердил дисквалификацию Тедеско на три матча за оскорбление официальных лиц

РФС подтвердил дисквалификацию Тедеско на три матча за оскорбление официальных лиц

10 июля 2020, 20:06
29

РФС назвал причину дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Немец пропустит три матча РПЛ за оскорбление официальных лиц на матче 27-го тура с «Локомотивом». Также КДК РФС принял решение оштрафовать Тедеско на 500 тысяч рублей.

Без главного тренера «Спартак» сыграет с «Сочи» (11 июля), «Ахматом» (15 июля) и «Рубином» (22 июля).

  • В московском дерби команды сыграли вничью 1:1. Тедеско удалили в первом тайме.
  • «Спартак» занимает в РПЛ восьмое место.

Источник: Телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Тедеско Доменико
Комментарии (29)
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oyabun
1594401379
Интересно все же что за такое ужасное оскорбление было, которое аж на 3 матча потянуло? По-моему все тренеры периодически ругаются в сторону арбитров, разве их так дисквалифицируют? Гончаренко не так давно в этом сезоне вполне конкретно высказался по судье, разве его так наказали? И как тут не говорить о заговоре против Спартака?
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Александ1982
1594404293
ну хоть по мужски в лицо дал, а не сношаются под голубую луну
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"supermax"
1594404889
как всегда...назови д.о.л.б.о*ба д.о.л.б.о*бом и получи бан....прям как на сайте "бомбардир"
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portero
1594405497
зря он это , без него Спартак стал хуже играть...
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NewLife
1594407058
..."за оскорбление официальных лиц..."То,как судили, это больше чем оскорбление всех спартаковских болельщиков, а старание унизить: мы вас судим, как хотим, а вам молчать и быть благодарными, что после тулы вас всех еще не замели.
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_Marqella_
1594407842
Вселенский заговор против Спартака....))
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ivany4
1594408747
Как только приняли положение о запрете критики судей, судейство стало "белым и пушистым".))) Насколько помню, УЕФА выступило с рекомендациями об отмене двойного наказания. Усиление наказания - да. Но вот за что дают три матча и еще 500 тыр в догонку. Неужели резервный судья за игру получает столько же? Если рассматривали дело, то почему не рассмотрели действия судьи, когда от трижды проигнорировал просьбы игроков просмотреть ВАР. Уж если разбираться то со всеми и по существу. Такие вещи не остаются без внимания. И иностранные тренеры, да и игроки оценивают наш чемпионат со всех сторон. Как бы не остаться без футбола с таким подходом.(((
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житель СПб
1594409936
Сначала, почитав Ваши, товарищи, комментарии, не хотел с Вами тут вообще в обсуждения вступать... А потом подумал: дал бы ему тот судья, или еще кто, нормально по морде в ответ - он бы сразу и страну нашу зауважал, и людей российских тоже. И бычить бы прекратил... А вы тут все его защищаете... Тьфу! Противно. И тут еще кто-то после этого зенитовцев в голубятне обвиняет?! Мужики... Настоящие... Тьфу!
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Nesterenko
1594421501
Плохому у Гончаренко научился))
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житель СПб
1594443057
Еще раз о хамстве Тедеско: Вообще, это уголовно наказуемое деяние, к тому же совершенное публично - что повышает его общественную опасность. (Это тем, кто переживает о 2-х наказаниях за один проступок: в футболе все по-особому. Был бы не футбол - оказался бы на месте Кокорина с Мамаевым). Теперь, после напоминания и сравнения Федотова о 6-матчевой дисквалификации тренера Зенита В.Боаша за меньшее нарушение, жалобы спартаковских болельщиков на "несправедливое" судейство вообще слышать не хочу.
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