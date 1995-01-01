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    РФС подтвердил дисквалификацию Тедеско на три матча за оскорбление официальных лиц

    РФС назвал причину дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    Немец пропустит три матча РПЛ за оскорбление официальных лиц на матче 27-го тура с «Локомотивом». Также КДК РФС принял решение оштрафовать Тедеско на 500 тысяч рублей.

    Без главного тренера «Спартак» сыграет с «Сочи» (11 июля), «Ахматом» (15 июля) и «Рубином» (22 июля).

    • В московском дерби команды сыграли вничью 1:1. Тедеско удалили в первом тайме.
    • «Спартак» занимает в РПЛ восьмое место.

    Источник: Телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 20:06
    Комментарии17
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      Рейтинг: +40163

      portero 14 минут назад

      зря он это , без него Спартак стал хуже играть...

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      Рейтинг: +2763

      "supermax" 24 минуты назад

      как всегда...назови д.о.л.б.о*ба д.о.л.б.о*бом и получи бан....прям как на сайте "бомбардир"

      0
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      Рейтинг: +1661

      Александ1982 34 минуты назад

      ну хоть по мужски в лицо дал, а не сношаются под голубую луну

      1
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      Рейтинг: +104

      Фанат Рубина 1 час назад

      Хорошо, РФс, Дюков уе***, Миллер ху****, Путин М*да*...
      Что вы сделаете?
      А сами РФС ВОРЫ, иИДИОТЫ

      2
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      Рейтинг: +22741

      oyabun 1 час назад

      Интересно все же что за такое ужасное оскорбление было, которое аж на 3 матча потянуло? По-моему все тренеры периодически ругаются в сторону арбитров, разве их так дисквалифицируют? Гончаренко не так давно в этом сезоне вполне конкретно высказался по судье, разве его так наказали? И как тут не говорить о заговоре против Спартака?

      2
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      Рейтинг: +5333

      JTherry > oyabun 20 минут назад

      тоже удивляюсь, откуда - ТРИ + 500 тысяч штраф? похоже на заказ - мочить Тедеско карточками и штрафами, чтобы сидел тихо на скамеечке и не рыпался на футбольную власть, не в своей стране работаешь... чинуши РФС и КДК, наказывая Теда, хотят на тренере из Германии выместить все, чего не могут сделать с санкциями той же Германии... даже речь Мюллера звучала перед дерби, как угроза: "мы мировой пожар раздуем" в ЛЧ, у нас "мильярд болельщикофф" - гопник питерский! газпрём рулит чемпом безраздельно и безнаказанно...

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      Рейтинг: +874

      Semenycch 1 час назад

      В этой ситуации я на стороне тренера Спартака! В матче с Локо рефери дал откровенно левый пенальти!

      1
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      Рейтинг: +2311

      absent32 > Semenycch 1 час назад

      каким бы не было пенальти, надо вести себя подобающе и не быть девочкой истеричкой!

      0
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      Рейтинг: +526

      ВасяК > absent32 1 час назад

      Друг,ты наверное забыл как себя вёл Шпалыч???

      0
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      Рейтинг: +2311

      absent32 > ВасяК 1 час назад

      я помню. но он по крайней мере не тыкал пальцем в сторону тренера соперника и не кричал в след гадости. да и сил у него уже не было пихать сотрудников стадиона и экран ВАР. и Палыч получал тоже за свое поведение удаления и дисквалификации. а Тедеско истерил и на всех гнал и вел отвратительно, и не надо винить судью. Спартак играл отвратительно и не заслужил победы! пусть Доминико ищет виноватых в своем составе. это благо что отскачили от третьего подряд поражения

      2
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      Рейтинг: +104

      Фанат Рубина > absent32 1 час назад

      чел Доменико человек из европы, и вот боюсь представить какое же у него отвратительно уже создалось мнение по поводу нашего гнилого чемпионата. Где командам управляющие гос компании все сходит с рук, Ржд и Газпрому.
      И я как видишь За Рубин болею а не за спартак. а так мнение имею к ТТДеско мужик он норм в отличие от плюшевых тренеров как ваш николич и семак

      0
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      Рейтинг: +2311

      absent32 > Фанат Рубина 54 минуты назад

      я Николичу не рад, это раз. два, скажу что Семак хорош и не зря второй год подряд он с Зенитом чемпион. и три, если всем остальным завидно, что у Локо и Зенита гос компании рулят, то это ваши проблемы. а в четвертых, я наш чемп люблю и не считаю его гнилым. а те кто так считает, то вперед в Беларусь, или еще куда

      2
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      Рейтинг: +56

      фксм85 > absent32 53 минуты назад

      Отскочили девчонки. Проспись.

      -2
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      Рейтинг: +2311

      absent32 > фксм85 51 минуту назад

      отскочили))) я про то и говорю)))))))))))))))

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      Рейтинг: +104

      Фанат Рубина > absent32 44 минуты назад

      у нас чемпионат гнилой тем что там решают гос компании в первую очередь газпром потом ржд, а остальным уже по спортивному принципу..
      и то посмотри убивают спартак 5 тур уже...и сразу же без тренера их на конец сезона оставили а******.
      Ростов весь сезон убивают..
      Рубин не пробил не одного пенальти в этом сезоне...
      был момент с краснодаром на пенальти шедший на 19 минуте где нашего за футболку тянул газинский так это оллух даже не чего не свистнул.и вар не подсказал. И ОТГОВАРИВАЮТ ЭТО ТЕМ ЧТО ЭТО НЕ РАССМАТРИВАЕТ ВАР... а что бл***** он рассматривать должен чтобы соперники зенита случайно рукой не сыграли в штрафной и их наказать за это пенальтии(матч с кс их) все

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      Рейтинг: +2311

      absent32 > Фанат Рубина 31 минуту назад

      у нас просто недовольные и замечают несправедливость))) почему то я не слышал такого что Локо в jope, потому что его топят. Локо тонуло само по себе из за безответственного менеджмента. а как тонет кто то другой, то сразу винят РЖД и Газпром

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      Рейтинг: +24032

      zra78 > absent32 19 минут назад

      Аминь друг!

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