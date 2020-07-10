РФС подтвердил дисквалификацию Тедеско на три матча за оскорбление официальных лиц

РФС назвал причину дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Немец пропустит три матча РПЛ за оскорбление официальных лиц на матче 27-го тура с «Локомотивом». Также КДК РФС принял решение оштрафовать Тедеско на 500 тысяч рублей.

Без главного тренера «Спартак» сыграет с «Сочи» (11 июля), «Ахматом» (15 июля) и «Рубином» (22 июля).