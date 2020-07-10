Примера. «Гранада» в конце матча вырвала победу у «Сосьедада»

В 35-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» принимал «Гранаду» и уступил со счетом 2:3.

У хозяев отличились Микель Мерино и Микель Оярсабаль. Гости забили усилиями Антонио Пуэртаса, Роберто Сольдадо и Домингуша Дуарте.

«Реал Сосьедад» набрал 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Гранада» идет девятой, отставая на одно очко.

Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

Реал Сосьедад – Гранада – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Пуэртас, 21; 0:2 – Сольдадо, 43; 1:2 – Мерино, 47; 2:2 – Оярсабаль, 83; 2:3 – Дуарте, 88.

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