Агуэро не сможет восстановиться к матчу с «Реалом»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не сможет принять участие в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что аргентинец не успеет восстановиться к матчу против мадридцев.

Агуэро повредил мениск во время домашней игры с «Бернли» – на 45-й минуте матча защитник гостей Бен Ми попал шипами по стопе нападающего. В июне форвард успешно перенес операцию.