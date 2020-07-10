Агуэро не сможет восстановиться к матчу с «Реалом»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не сможет принять участие в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что аргентинец не успеет восстановиться к матчу против мадридцев.
Агуэро повредил мениск во время домашней игры с «Бернли» – на 45-й минуте матча защитник гостей Бен Ми попал шипами по стопе нападающего. В июне форвард успешно перенес операцию.
- В первой игре «Ман Сити» обыграл «Реал» в гостях со счетом 2:1.
- Агуэро забил в этом сезоне 16 мячей в 24 матчах АПЛ.
Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»