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    Агуэро не сможет восстановиться к матчу с «Реалом»

    Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не сможет принять участие в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что аргентинец не успеет восстановиться к матчу против мадридцев.

    Агуэро повредил мениск во время домашней игры с «Бернли» – на 45-й минуте матча защитник гостей Бен Ми попал шипами по стопе нападающего. В июне форвард успешно перенес операцию.

    • В первой игре «Ман Сити» обыграл «Реал» в гостях со счетом 2:1.
    • Агуэро забил в этом сезоне 16 мячей в 24 матчах АПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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