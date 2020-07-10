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  • Арбитр Федотов – о VAR: «Команды должны спросить, где их бабки, которые они вложили в систему видеопомощи»

Арбитр Федотов – о VAR: «Команды должны спросить, где их бабки, которые они вложили в систему видеопомощи»

10 июля 2020, 19:21
26

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу системы VAR в РПЛ.

«Сейчас все предъявляют судьям, а надо Калошину. Это он отвечает за VAR и из-за него арбитры ничего не понимают. А не понимают, потому что им ничего не объясняют. Могу сказать, что по работе VAR 27-й тур — это самый поганый тур в этом сезоне.

Судьи деградируют. На VAR люди тоже друг друга не понимают. Команды должны задать вопрос Калошину: «Где наши бабки, которые мы вложили в VAR?!» И спросить, почему он не работает, надо обязательно», – сказал Федотов.

  • Леонид Калошин – руководитель проекта РФС по внедрению системы видеопомощи арбитрам.
  • «Зенит» досрочно обеспечил себе первое место в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Федотов Игорь
Комментарии (26)
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valkam72
1594399981
VAR полнейшее фуфло. Без него было всё таки лучше. Футбол это не хоккей.
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Йост
1594402841
Где деньги, товарищ Калоша?
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JTherry
1594405415
не даром так воевал Матч-ТВ (газпром-медиа) за систему ВАР - и бабки и возможность шельмовать, в одном флаконе!
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NewLife
1594407198
Потому что сэкономили и выбрали говно от срачтв - просто вариант телевизора вместо профессионального вара.
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Просто-333
1594433953
всё как всегда...
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алдан2014
1594435898
Арбитр Федотов двуличен как древний анус (Янус конечно).Мелет противоречащие вещи.Тут он возмущен за вар,в другом Вью защищает судеек которые косячат с этим варом.Если судей начнут привлекать к административной ответственности ,хотя бы.Ведь команды теряющие по их вине очки,теряют большие деньги,не попадая к примеру в еврокубки.Людей с работы увольняют за отсутствие результата,а их команды просто убивают на поле судьи.В случае со Спартаком,это уже тенденция,и только очень наивный человек поверит,что не было команды топить Спартак
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