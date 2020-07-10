Арбитр Федотов – о VAR: «Команды должны спросить, где их бабки, которые они вложили в систему видеопомощи»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу системы VAR в РПЛ.

«Сейчас все предъявляют судьям, а надо Калошину. Это он отвечает за VAR и из-за него арбитры ничего не понимают. А не понимают, потому что им ничего не объясняют. Могу сказать, что по работе VAR 27-й тур — это самый поганый тур в этом сезоне.

Судьи деградируют. На VAR люди тоже друг друга не понимают. Команды должны задать вопрос Калошину: «Где наши бабки, которые мы вложили в VAR?!» И спросить, почему он не работает, надо обязательно», – сказал Федотов.