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    Арбитр Федотов – о VAR: «Команды должны спросить, где их бабки, которые они вложили в систему видеопомощи»

    Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу системы VAR в РПЛ.

    «Сейчас все предъявляют судьям, а надо Калошину. Это он отвечает за VAR и из-за него арбитры ничего не понимают. А не понимают, потому что им ничего не объясняют. Могу сказать, что по работе VAR 27-й тур — это самый поганый тур в этом сезоне.

    Судьи деградируют. На VAR люди тоже друг друга не понимают. Команды должны задать вопрос Калошину: «Где наши бабки, которые мы вложили в VAR?!» И спросить, почему он не работает, надо обязательно», – сказал Федотов.

    • Леонид Калошин – руководитель проекта РФС по внедрению системы видеопомощи арбитрам.
    • «Зенит» досрочно обеспечил себе первое место в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5333

      JTherry 15 минут назад

      не даром так воевал Матч-ТВ (газпром-медиа) за систему ВАР - и бабки и возможность шельмовать, в одном флаконе!

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      Рейтинг: +230

      Йост 58 минут назад

      Где деньги, товарищ Калоша?

      0
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      Рейтинг: -65

      valkam72 1 час назад

      VAR полнейшее фуфло. Без него было всё таки лучше. Футбол это не хоккей.

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