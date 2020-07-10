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  • Агент Ткаченко – о будущем Смолова: «Сельта» – приоритет, но есть предложение от одного русского топ-клуба»

Агент Ткаченко – о будущем Смолова: «Сельта» – приоритет, но есть предложение от одного русского топ-клуба»

10 июля 2020, 16:12
23

Герман Ткаченко, агент нападающего Федора Смолова, прокомментировал будущее своего клиента.

«Они сделали предложение о выкупе. Вот сейчас Смолову нужно принять это решение. Он в целом хочет остаться. В Виго ему нравится. Как ближняя дача, наверное. Он же все равно человек большого города. А в Виго прекрасно – там не жарко, красиво, вкусно. Но как и для любого спортсмена, если тебя меняют на 50-й минуте, он в эти моменты злится. Сейчас у него непростое решение. Два года хорошего контракта в Москве...

Я в спокойной ситуации. Знаю, что он не без контракта, есть контракт с «Локомотивом». У нас есть предложение от одного русского топ-клуба, от турецкого топ-клуба, есть маленькие сигналы от испанских клубов.

Понятно, что «Сельта» – приоритет. Нужно все взвесить. Много вводных – договорятся ли между собой клубы. Про цену вроде бы клубы договорились. Но вопрос рассрочки платежей еще острый. Понятно, что сегодня испанский клуб не может платить все сразу. «Локо», если нуждается в деньгах, то как можно скорее. Здесь есть сфера для моей работы, как договориться. Жду, когда все закончится, чтобы Федя принял это решение», – сказал агент.

Источник: Ютуб-канал Вадима Лукомского
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Сельта Локомотив Смолов Федор
Комментарии (23)
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Сильвербой
1594387577
Я даже боюсь представить, где в России топ-клуб!?
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upiter622
1594387724
Только не в Зенит,пошел он на куй!
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Томик
1594390681
Да не смешите! Всё, вызов, который бросает ему судьба и испанский чемпионат, уже закончен? Теперь опять курить кальян и получать тугрики ни за что? Ну вот куда его сватают? Его же как облупленного знают у нас. Не будет он уже играть, ему не интересно.
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Boeung777
1594394184
У нас сейчас 2 топ-клуба, это Зенит и Сочи.
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Garrincha58
1594394404
Уфа наверное
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Aleksey!
1594397309
Ну всё понятно. Испания его не оставляет. С возвращение Дядя Фёдор в рф. Динамо предполагаю.
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i53
1594397965
Прогнозы фyтбольных матчей -> portal-bets.ru
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general.lizyukov
1594410749
сдулась чернильница будет, как другой пассажир, рассказывать про гол Реалу
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vbn123
1594484130
Ткаченко не понимает, что он выглядит дураком в своих фантазия.)
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СССР-111
1594484563
Cмолов в Сельте не играет, а он о чем-то говорит еще.)
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