Агент Ткаченко – о будущем Смолова: «Сельта» – приоритет, но есть предложение от одного русского топ-клуба»

Герман Ткаченко, агент нападающего Федора Смолова, прокомментировал будущее своего клиента.

С января форвард на правах аренды выступает за «Сельту».

До лета 2022 года игрок связан контрактом с «Локомотивом».

«Они сделали предложение о выкупе. Вот сейчас Смолову нужно принять это решение. Он в целом хочет остаться. В Виго ему нравится. Как ближняя дача, наверное. Он же все равно человек большого города. А в Виго прекрасно – там не жарко, красиво, вкусно. Но как и для любого спортсмена, если тебя меняют на 50-й минуте, он в эти моменты злится. Сейчас у него непростое решение. Два года хорошего контракта в Москве...

Я в спокойной ситуации. Знаю, что он не без контракта, есть контракт с «Локомотивом». У нас есть предложение от одного русского топ-клуба, от турецкого топ-клуба, есть маленькие сигналы от испанских клубов.

Понятно, что «Сельта» – приоритет. Нужно все взвесить. Много вводных – договорятся ли между собой клубы. Про цену вроде бы клубы договорились. Но вопрос рассрочки платежей еще острый. Понятно, что сегодня испанский клуб не может платить все сразу. «Локо», если нуждается в деньгах, то как можно скорее. Здесь есть сфера для моей работы, как договориться. Жду, когда все закончится, чтобы Федя принял это решение», – сказал агент.