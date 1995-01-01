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    Агент Ткаченко – о будущем Смолова: «Сельта» – приоритет, но есть предложение от одного русского топ-клуба»

    Герман Ткаченко, агент нападающего Федора Смолова, прокомментировал будущее своего клиента.

    «Они сделали предложение о выкупе. Вот сейчас Смолову нужно принять это решение. Он в целом хочет остаться. В Виго ему нравится. Как ближняя дача, наверное. Он же все равно человек большого города. А в Виго прекрасно – там не жарко, красиво, вкусно. Но как и для любого спортсмена, если тебя меняют на 50-й минуте, он в эти моменты злится. Сейчас у него непростое решение. Два года хорошего контракта в Москве...

    Я в спокойной ситуации. Знаю, что он не без контракта, есть контракт с «Локомотивом». У нас есть предложение от одного русского топ-клуба, от турецкого топ-клуба, есть маленькие сигналы от испанских клубов.

    Понятно, что «Сельта» – приоритет. Нужно все взвесить. Много вводных – договорятся ли между собой клубы. Про цену вроде бы клубы договорились. Но вопрос рассрочки платежей еще острый. Понятно, что сегодня испанский клуб не может платить все сразу. «Локо», если нуждается в деньгах, то как можно скорее. Здесь есть сфера для моей работы, как договориться. Жду, когда все закончится, чтобы Федя принял это решение», – сказал агент.

    Источник: Ютуб-канал Вадима Лукомского

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии21
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      Рейтинг: +10547

      Garrincha58 46 минут назад

      Уфа наверное

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      Рейтинг: +1578

      Boeung777 49 минут назад

      У нас сейчас 2 топ-клуба, это Зенит и Сочи.

      2
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      Рейтинг: +7954

      BRO_football 1 час назад

      И что же это за российский топ-клуб? Давайте порассуждаем. Зениту нападающих хватает. В Краснодар Смолов вряд ли вернётся. Из Локомотива Смолов как раз уходит. У Ростова денег не хватит. Спартак и Динамо уже давно никто не считает за топ-клубы. Остаётся только ЦСКА. У них Чалов уже не вывозит, а всегда надеяться только на Влашича тоже не стоит.

      0
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      Рейтинг: +1985

      Snek 1 час назад

      Да пусть уже в Сочи, транзитом через Зенит, чего непонятно?
      В Сельте играть надо или скамейку полировать, он пока вторым занят.

      0
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      Рейтинг: +2965

      Томик 1 час назад

      Да не смешите! Всё, вызов, который бросает ему судьба и испанский чемпионат, уже закончен? Теперь опять курить кальян и получать тугрики ни за что? Ну вот куда его сватают? Его же как облупленного знают у нас. Не будет он уже играть, ему не интересно.

      1
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      Рейтинг: +1667

      upiter622 1 час назад

      Как раньше не догадался,в Оренбург наверное,тогда да,добро!

      0
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      Рейтинг: +4121

      Рубинище 1 час назад

      Зенит, ЦСКА или Спартак- камень, ножницы, бумага.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1404

      FENIX-SL 2 часа назад

      МОЖНО ДОГАДАТЬСЯ ОТ КАКОГО?

      ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ ПОДУМАЕМ
      КАКОЙ КЛУБ СОБИРАЕТ ВСЕХ ХОТЬ КАК ТО ЗАИГРАВШИХ ИГРОКОВ С РУССКИМ ПАСПОРТОМ?
      АХАХАХАХАХА

      1
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      Рейтинг: +3953

      SPACE TRUCKIN 2 часа назад

      топ клуб...топ менеджеры...в Зенит похоже...))

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      Рейтинг: +4121

      Рубинище > SPACE TRUCKIN 1 час назад

      Какорина отдать, а Федю позвать-. супер топ менеджеры

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      Рейтинг: +2928

      TOMSON 2 часа назад

      Главное не в Зенит

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