Винисиус сдал отрицательный тест на коронавирус

В организме вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора коронавирусная инфекция не обнаружена.
По информации Marca, тест, который бразилец сдал сегодня утром, дал отрицательный результат.
Ранее стало известно, что у Винисиуса подозрение на COVID-19 – его анализы показали отклонения от нормы.
19-летний футболист сможет принять участие в ближайшем матче против «Алавеса».
- В текущем сезоне Винисиус провел 35 игр, забил пять голов и сделал четыре ассиста.
- Матч «Реал» – «Алавес» состоится в пятницу в 23:00 по московскому времени.
Источник: Marca