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    Винисиус сдал отрицательный тест на коронавирус

    В организме вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора коронавирусная инфекция не обнаружена.

    По информации Marca, тест, который бразилец сдал сегодня утром, дал отрицательный результат.

    Ранее стало известно, что у Винисиуса подозрение на COVID-19 – его анализы показали отклонения от нормы.

    19-летний футболист сможет принять участие в ближайшем матче против «Алавеса».

    • В текущем сезоне Винисиус провел 35 игр, забил пять голов и сделал четыре ассиста.
    • Матч «Реал» – «Алавес» состоится в пятницу в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      cevin cigan 49 минут назад

      Аж отлегло...молоток Вини!

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