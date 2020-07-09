Винисиус сдал отрицательный тест на коронавирус

В организме вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора коронавирусная инфекция не обнаружена.

По информации Marca, тест, который бразилец сдал сегодня утром, дал отрицательный результат.

Ранее стало известно, что у Винисиуса подозрение на COVID-19 – его анализы показали отклонения от нормы.

19-летний футболист сможет принять участие в ближайшем матче против «Алавеса».