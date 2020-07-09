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    Зидан: «Тест Винисиуса на коронавирус показал отклонения. Ждем результатов повторной проверки»

    У форварда мадридского «Реала» Винисиуса подозревают коронавирус. Информацию сообщил главный тренер испанцев Зинедин Зидан.

    «Тест на коронавирус Винисиуса показал отклонения от нормы. Сегодня, 9 июля, мы должны узнать результаты повторного тестирования. Иногда тесты дают сбой. Сейчас Винисиус не тренируется», – цитирует Зидана Marca.

    • В сезоне Примеры 19-летний бразилец забил три гола, сделал результативный пас.
    • «Реал» лидирует в таблице.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 535000 человек.

    Источник: Marca

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