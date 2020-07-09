Зидан: «Тест Винисиуса на коронавирус показал отклонения. Ждем результатов повторной проверки»

У форварда мадридского «Реала» Винисиуса подозревают коронавирус. Информацию сообщил главный тренер испанцев Зинедин Зидан.

«Тест на коронавирус Винисиуса показал отклонения от нормы. Сегодня, 9 июля, мы должны узнать результаты повторного тестирования. Иногда тесты дают сбой. Сейчас Винисиус не тренируется», – цитирует Зидана Marca.