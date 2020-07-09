Зидан: «Тест Винисиуса на коронавирус показал отклонения. Ждем результатов повторной проверки»

У форварда мадридского «Реала» Винисиуса подозревают коронавирус. Информацию сообщил главный тренер испанцев Зинедин Зидан.
«Тест на коронавирус Винисиуса показал отклонения от нормы. Сегодня, 9 июля, мы должны узнать результаты повторного тестирования. Иногда тесты дают сбой. Сейчас Винисиус не тренируется», – цитирует Зидана Marca.
- В сезоне Примеры 19-летний бразилец забил три гола, сделал результативный пас.
- «Реал» лидирует в таблице.
- По всему миру от коронавируса умерло более 535000 человек.
Источник: Marca