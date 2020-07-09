«Чемпионат»: Медведеву грозит штраф не менее 100 тысяч рублей за слова о «Спартаке»

Стало известно, какое наказание грозит генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву за высказывание о матче Кубка России против «Спартака».

Медведев, комментируя имитацию секса Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном, заявил, что это намек на то, что будет со «Спартаком» в кубковой игре.

По информации «Чемпионата», за свои слова функционер, скорее всего, получит денежный штраф, сумма которого вряд ли будет меньше 100 тысяч рублей.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

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