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    «Чемпионат»: Медведеву грозит штраф не менее 100 тысяч рублей за слова о «Спартаке»

    Стало известно, какое наказание грозит генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву за высказывание о матче Кубка России против «Спартака».

    Медведев, комментируя имитацию секса Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном, заявил, что это намек на то, что будет со «Спартаком» в кубковой игре.

    По информации «Чемпионата», за свои слова функционер, скорее всего, получит денежный штраф, сумма которого вряд ли будет меньше 100 тысяч рублей.

    Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

    Медведев – о жалобе «Спартака»: «Люди юмора не понимают»

    Тедеско – о словах Медведева: «Зенит» – лучшая команда России. Нам не нужно дополнительной мотивации»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11697

      vladimir-7 1 час назад

      Зениту надо срочно менять цвет футболок с голубого на какой-нибудь
      фиолетовый или коричневый, а Дзюбе отрезать поганый язык, чтобы
      не позорил команду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6290

      paracetamol 2 часа назад

      Не придавайте значения. Эта сумма для премии функционерам РФС, которые изрядно поиздержались во время Ковид.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1897

      afw13 3 часа назад

      кому вообще в голову пришла мысль поставить генеральным директором этого долб@€ба?

      2
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      Рейтинг: +3963

      Борат 3 часа назад

      для него это копейки !
      пускай 19-ого на полуфинале кубка микрофон возьмёт и покричит на весь стадион - е5 спртк е5 !!!
      гыгы

      -3
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      Рейтинг: +4967

      subbotaspartak 3 часа назад

      Рублей?

      1
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      Рейтинг: +1975

      giluxa1963 > subbotaspartak 3 часа назад

      а вы что валютные проститутки -вы наши так что за ваши услуги рублями

      -1
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      Рейтинг: +85

      valkam72 > giluxa1963 2 часа назад

      Какие проститутки? Иди свой гимн пой. Голубую луну.

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