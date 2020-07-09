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  • «Чемпионат»: Медведеву грозит штраф не менее 100 тысяч рублей за слова о «Спартаке»

«Чемпионат»: Медведеву грозит штраф не менее 100 тысяч рублей за слова о «Спартаке»

9 июля 2020, 12:45
16

Стало известно, какое наказание грозит генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву за высказывание о матче Кубка России против «Спартака».

Медведев, комментируя имитацию секса Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном, заявил, что это намек на то, что будет со «Спартаком» в кубковой игре.

По информации «Чемпионата», за свои слова функционер, скорее всего, получит денежный штраф, сумма которого вряд ли будет меньше 100 тысяч рублей.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (16)
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subbotaspartak
1594288757
Рублей?
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Мага 13
1594289294
кому вообще в голову пришла мысль поставить генеральным директором этого долб@€ба?
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paracetamol
1594292535
Не придавайте значения. Эта сумма для премии функционерам РФС, которые изрядно поиздержались во время Ковид.
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vladimir-7
1594298998
Зениту надо срочно менять цвет футболок с голубого на какой-нибудь фиолетовый или коричневый, а Дзюбе отрезать поганый язык, чтобы не позорил команду.
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Давид59
1594303280
Предлагаю комитету по этике, если Зенит сделает Спартак снять с Медведева штраф. А если продуют - удвоить
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lipatov32
1594305301
Что ДИМОН дурачек, что родственник его, такойже!))))
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zigbert
1594388975
Смешная сумма. Интересно только из какого кармана она будет выложена.
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