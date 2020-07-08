Sky Sports: полузащитника «Тоттенхэма» Дайера дисквалифицировали за конфликт с болельщиком на четыре матча

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер был наказан за стычку с болельщиком лондонцев, произошедшей после матча 1/8 финала с «Норвчием».
По информации Sky Sports, англичанин был дисквалифицирован на четыре игры и оштрафован на 40 тысяч фунтов стерлингов.
Конфликт Дайера и фаната «Тоттенхэма» произошел из-за оскорблений последнего в адрес футболиста. Игрок признал свое поведение ненадлежащим, но также отметил, что его действия не угрожали жизни и здоровью болельщика.
- «Тоттенхэм» проиграл «Норвичу» в серии пенальти.
- В АПЛ лондонцы идут на восьмом месте.
Источник: Sky Sports