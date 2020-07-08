L’Equipe: Гризманн останется в «Барселоне» на следующий сезон

«Барселона» не планирует продавать форварда Антуана Гризманна этим летом.

29-летний француз останется в клубе на следующий сезон.

Накануне состоялась встреча, на которой присутствовали представители Антуана. Сторона каталонского клуба заверила Гризманна и его агентов, что футболист нужен «Барселоне».