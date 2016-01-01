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    L’Equipe: Гризманн останется в «Барселоне» на следующий сезон

    «Барселона» не планирует продавать форварда Антуана Гризманна этим летом.

    29-летний француз останется в клубе на следующий сезон.

    Накануне состоялась встреча, на которой присутствовали представители Антуана. Сторона каталонского клуба заверила Гризманна и его агентов, что футболист нужен «Барселоне».

    • 5 мая в матче с «Вильярреалом» (4:1) Гризманн забил гол в Примере впервые с февраля.
    • Суммарно француз сыграл в 44 матчах в составе «Барселоны», забил 15 голов и сделал четыре голевые передачи.

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +158

      Йост 6 минут назад

      Гризману надо было освоиться в первый сезон, так как стиль игры у Атлетико и Барселоны разный. В свое время и Ливандовски перейдя в Баварию не сразу заиграл. Гризман - очень талантливый нападающий. Барселона правильно сделала, что дала ему второй шанс.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50

      kommy 51 минуту назад

      Ну и зря, причём для обеих сторон)

      0
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      Рейтинг: +17401

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В 29 лет потерять ещё один сезон - непростительная глупость.

      0
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      Рейтинг: +2837

      solodealer 3 часа назад

      Похоже...Анткану всё нравится?))

      0
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