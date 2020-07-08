Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

L’Equipe: Гризманн останется в «Барселоне» на следующий сезон

8 июля 2020, 10:25
8

«Барселона» не планирует продавать форварда Антуана Гризманна этим летом.

29-летний француз останется в клубе на следующий сезон.

Накануне состоялась встреча, на которой присутствовали представители Антуана. Сторона каталонского клуба заверила Гризманна и его агентов, что футболист нужен «Барселоне».

  • 5 мая в матче с «Вильярреалом» (4:1) Гризманн забил гол в Примере впервые с февраля.
  • Суммарно француз сыграл в 44 матчах в составе «Барселоны», забил 15 голов и сделал четыре голевые передачи.

Источник: L’Equipe
Испания. Примера Барселона Гризманн Антуан
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1594202540
В 29 лет потерять ещё один сезон - непростительная глупость.
Ответить
kommy
1594204274
Ну и зря, причём для обеих сторон)
Ответить
Йост
1594207010
Гризману надо было освоиться в первый сезон, так как стиль игры у Атлетико и Барселоны разный. В свое время и Ливандовски перейдя в Баварию не сразу заиграл. Гризман - очень талантливый нападающий. Барселона правильно сделала, что дала ему второй шанс.
Ответить
zigbert
1594214524
Хороший нападающий. Если же ему дали 2й шанс в Барселоне то надо его использовать и добиваться улучшения игры.
Ответить
Hektor 84
1594217579
Значит гном все таки уходит
Ответить
Cules2013
1594227065
Разумеется, что Антуан может играть лучше, чем в этом сезоне мы видим. Вопрос только в том, насколько? И стоит ли это тех денег, что на него тратятся, и времени, которое он отберёт у других напов? Будущее покажет. Я бы сильно уж так не надеялся.
Ответить
portero
1594288507
тут зависит кто будет новым тренером и нужен ли он ему???
Ответить
zigbert
1594302359
Гол с Эспаньолом во многом его заслуга.
Ответить
Главные новости
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
7
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
1
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
3
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Все новости
Все новости
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
13:55
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
10:33
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
Вчера, 16:53
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
Вчера, 14:23
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Моуринью оценил первую победу «Реала» под своим руководством
23 августа
1
Примера. «Реал» на 90-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» (2:1) благодаря голу летнего новичка
23 августа
5
Фото«Ливерпуль» отдал в аренду защитника с российскими корнями
22 августа
Моуринью рассказал, как работает с Винисиусом
22 августа
Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 1-м матче нового сезона
22 августа
3
Фото«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов
21 августа
«Барселона» подпишет еще одного вратаря
21 августа
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
21 августа
1
Фото«Реал» представил еще одного новичка
20 августа
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
20 августа
2
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
20 августа
Список самых дорогих клубов мира
20 августа
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
20 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+