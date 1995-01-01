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    Агент защитника «Атлетико Минейро» Гуги: «Переход в «Спартак»? Все может быть»

    Агент защитника «Атлетико Минейро» Гуги ГомесаЛукас Минейро, высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

    «Гуга не стоит 3 миллиона евро, как об этом сообщают российские СМИ. «Атлетико Минейро» не отпустит Гуга меньше чем за 8 миллионов евро ни в один из клубов.

    Переход в «Спартак»? Все может быть, друзья. Но ничего конкретного на текущий момент на руках у меня или руководства «Атлетико Минейро» пока нет», – заявил Минейро.

    • Гомес провел за «Атлетико Минейро» 25 матчей во всех турнирах, сделав четыре ассиста.
    • «Спартак» занимает в РПЛ седьмое место.

    «СЭ»: «Спартак» близок к подписанию защитника «Атлетико Минейро» Гомеса

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5281

      JTherry 1 час назад

      с бразильцами торговаться сложно, жулики из фавел... скоро выяснится, что у этого Гуги не один а три агента, которым надо платить, а потом и трансфер благополучно сорвут из-за своих "хотелок"...

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      Рейтинг: +3879

      Борат 1 час назад

      С федуна можно и 20 лямов снять ! Краля с гусем ему же впарили !!!
      Гыгы

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