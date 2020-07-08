Агент защитника «Атлетико Минейро» Гуги: «Переход в «Спартак»? Все может быть»

Агент защитника «Атлетико Минейро» Гуги Гомеса – Лукас Минейро, высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

«Гуга не стоит 3 миллиона евро, как об этом сообщают российские СМИ. «Атлетико Минейро» не отпустит Гуга меньше чем за 8 миллионов евро ни в один из клубов.

Переход в «Спартак»? Все может быть, друзья. Но ничего конкретного на текущий момент на руках у меня или руководства «Атлетико Минейро» пока нет», – заявил Минейро.

Гомес провел за «Атлетико Минейро» 25 матчей во всех турнирах, сделав четыре ассиста.

«Спартак» занимает в РПЛ седьмое место.

«СЭ»: «Спартак» близок к подписанию защитника «Атлетико Минейро» Гомеса