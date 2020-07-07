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  • Данни: «Болельщики «Зенита» хотели бы больше успехов и побед в еврокубках»

Данни: «Болельщики «Зенита» хотели бы больше успехов и побед в еврокубках»

7 июля 2020, 12:36
7

Экс-полузащитник «Зенита» Данни поздравил бывший клуб с победой в чемпионате России.

«Зенит» провел великолепный сезон и заслуженно стал чемпионом. Семак – великолепный тренер. Команда играла очень хорошо в этом сезоне и еще будет прибавлять и выигрывать трофеи.

Конечно, болельщики хотели бы больше успехов и побед в еврокубках, надеюсь, в следующем году «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов лучше», – сказал Данни.

  • 36-летний Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
  • С командой он выиграл восемь трофеев, в том числе три чемпионства.
  • В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (7)
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valkam72
1594115826
Ну эти мечты точно не сбываются. ГаСпром
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Alemann
1594116799
Чтобы в активе наших команд были победы в еврокубках, в российском футболе слишком многое должно измениться. И не надо кивать на 2008 - это давно было. Но да, болельщики хотели бы.
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Garrincha58
1594117784
у слабого чемпионата не могут быть успехов на международном уровне наш чемпионат становится слабее с каждым годом потому что завышенные требования футболистов не дают им развиваться, а не компетентное руководство футбола тянет его на дно, футболом должны заниматься профессионалы, а не функционеры для набивания своих кошельков, кругом одни рвачи бюрократы думают только о своём благосостоянии им наплевать на страну на её престиж и развитие
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Kollljan
1594119660
Осенью посмотрим как и что.
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