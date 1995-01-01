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    Данни: «Болельщики «Зенита» хотели бы больше успехов и побед в еврокубках»

    Экс-полузащитник «Зенита» Данни поздравил бывший клуб с победой в чемпионате России.

    «Зенит» провел великолепный сезон и заслуженно стал чемпионом. Семак – великолепный тренер. Команда играла очень хорошо в этом сезоне и еще будет прибавлять и выигрывать трофеи.

    Конечно, болельщики хотели бы больше успехов и побед в еврокубках, надеюсь, в следующем году «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов лучше», – сказал Данни.

    • 36-летний Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
    • С командой он выиграл восемь трофеев, в том числе три чемпионства.
    • В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1998

      Kollljan 1 час назад

      Осенью посмотрим как и что.

      0
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      Рейтинг: +10524

      Garrincha58 2 часа назад

      у слабого чемпионата не могут быть успехов на международном уровне наш чемпионат становится слабее с каждым годом потому что завышенные требования футболистов не дают им развиваться, а не компетентное руководство футбола тянет его на дно, футболом должны заниматься профессионалы, а не функционеры для набивания своих кошельков, кругом одни рвачи бюрократы думают только о своём благосостоянии им наплевать на страну на её престиж и развитие

      1
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      Рейтинг: +643

      Nevsky_RU > Garrincha58 18 минут назад

      может быть всё что угодно, когда угодно и где угодно. Если конечно результаты матчей заранее не предопределены даже в Еврокубках.
      Периодически выстреливают команды из чемпов слабее РПЛ.
      Кипр, Чехия и т.д. и т.п.
      Как говориться - раз в год даже Булыкин забивает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      Alemann 2 часа назад

      Чтобы в активе наших команд были победы в еврокубках, в российском футболе слишком многое должно измениться. И не надо кивать на 2008 - это давно было. Но да, болельщики хотели бы.

      0
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      Рейтинг: +3800

      Борат 2 часа назад

      с пищевиками в чемпионате особо развиваться не будешь, поэтому в европе ждать нечего !
      ну и ладно, главное как рылы 0-7 не отхватить и 1-18 !
      гыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +654

      SEREGA 64 > Борат 51 минуту назад

      ТУПОРЫЛЫЙ ЗЕНИТОВСКИЙ ШАКАЛ

      -3
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      ...
      Рейтинг: +3800

      Борат > SEREGA 64 45 минут назад

      рыла, ты чего раскукарекался ?
      сунь пятак в лепёху и чавкай !
      гыгы

      3
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      Рейтинг: +171

      valkam72 2 часа назад

      Ну эти мечты точно не сбываются. ГаСпром

      -1
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