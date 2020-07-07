Данни: «Болельщики «Зенита» хотели бы больше успехов и побед в еврокубках»

Экс-полузащитник «Зенита» Данни поздравил бывший клуб с победой в чемпионате России.
«Зенит» провел великолепный сезон и заслуженно стал чемпионом. Семак – великолепный тренер. Команда играла очень хорошо в этом сезоне и еще будет прибавлять и выигрывать трофеи.
Конечно, болельщики хотели бы больше успехов и побед в еврокубках, надеюсь, в следующем году «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов лучше», – сказал Данни.
- 36-летний Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
- С командой он выиграл восемь трофеев, в том числе три чемпионства.
- В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.
Источник: ТАСС