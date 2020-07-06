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  • Данни подтвердил наличие переговоров о возвращении в «Зенит»

Данни подтвердил наличие переговоров о возвращении в «Зенит»

6 июля 2020, 12:56
4

Бывший капитан «Зенита» Данни сообщил, что ему поступило предложение о работе в петербургском клубе.

«Две недели назад мне звонил генеральный директор клуба Александр Медведев. Мы разговаривали о моем возвращении в «Зенит». Он хочет, чтобы я работал в Санкт-Петербурге и помогал академии и клубу.

Мне бы тоже хотелось вернуться, но у моей дочери сейчас есть проблемы со здоровьем. В августе я буду знать результаты исследования. Мы договорились созвониться с Медведевым, если все будет хорошо, тогда я вернусь в «Зенит», – сказал португалец.

  • 36-летний Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
  • С командой он выиграл восемь трофеев, в том числе три чемпионства.
  • В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

Данни: «Зенит» еще долго будет доминировать в России»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (4)
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Давид59
1594029661
Давай Мигель, приезжай! Ждём!!!
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semm
1594032357
Я так понял его не играть за Зенит зовут, а в команду функционеров, Р. Карлос в Анжи же практически тоже не играл.
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paracetamol
1594033141
Обнищал малость, видать.
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PAREVG.
1594035173
Прочитав заголовок, я подумал что его играть зовут.
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