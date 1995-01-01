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    Данни подтвердил наличие переговоров о возвращении в «Зенит»

    Бывший капитан «Зенита» Данни сообщил, что ему поступило предложение о работе в петербургском клубе.

    «Две недели назад мне звонил генеральный директор клуба Александр Медведев. Мы разговаривали о моем возвращении в «Зенит». Он хочет, чтобы я работал в Санкт-Петербурге и помогал академии и клубу.

    Мне бы тоже хотелось вернуться, но у моей дочери сейчас есть проблемы со здоровьем. В августе я буду знать результаты исследования. Мы договорились созвониться с Медведевым, если все будет хорошо, тогда я вернусь в «Зенит», – сказал португалец.

    • 36-летний Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
    • С командой он выиграл восемь трофеев, в том числе три чемпионства.
    • В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

    Данни: «Зенит» еще долго будет доминировать в России»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Давид59 28 минут назад

      Давай Мигель, приезжай! Ждём!!!

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