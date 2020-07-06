Данни подтвердил наличие переговоров о возвращении в «Зенит»

Бывший капитан «Зенита» Данни сообщил, что ему поступило предложение о работе в петербургском клубе.

«Две недели назад мне звонил генеральный директор клуба Александр Медведев. Мы разговаривали о моем возвращении в «Зенит». Он хочет, чтобы я работал в Санкт-Петербурге и помогал академии и клубу.

Мне бы тоже хотелось вернуться, но у моей дочери сейчас есть проблемы со здоровьем. В августе я буду знать результаты исследования. Мы договорились созвониться с Медведевым, если все будет хорошо, тогда я вернусь в «Зенит», – сказал португалец.

36-летний Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.

С командой он выиграл восемь трофеев, в том числе три чемпионства.

В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

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