Черчесов: «Зенит» абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о досрочном чемпионстве «Зенита».

«На мой взгляд, «Зенит» абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали. Команда играла солидно, результативно и в итоге практически не оставила никаких шансов основным конкурентам.

Отдельно хотел бы отметить профессионализм питерцев в период пандемии, ведь в «Зените» ни один игрок не заразился коронавирусом.

Поздравляю руководителей, тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком и футболистов c этим достижением и желаю дальнейших успехов. В конце августа ждем сборников в Новогорске для подготовки к матчам Лиги наций со сборными Сербии и Венгрии», – сказал Черчесов.

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