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    Черчесов: «Зенит» абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о досрочном чемпионстве «Зенита».

    «На мой взгляд, «Зенит» абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали. Команда играла солидно, результативно и в итоге практически не оставила никаких шансов основным конкурентам.

    Отдельно хотел бы отметить профессионализм питерцев в период пандемии, ведь в «Зените» ни один игрок не заразился коронавирусом.

    Поздравляю руководителей, тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком и футболистов c этим достижением и желаю дальнейших успехов. В конце августа ждем сборников в Новогорске для подготовки к матчам Лиги наций со сборными Сербии и Венгрии», – сказал Черчесов.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3685

      Борат 2 минуты назад

      Зенит - 62 очка


      Пищевик - 30 очков

      ну вы понимаете за кого стыдно !
      гыгы

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