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    Семин: «Зенит» победил в РПЛ за счет организации клубного хозяйства»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о причинах досрочного чемпионства «Зенита».

    «Поздравляю Семака и «Зенит», они были сильнейшими закономерно. «Зенит» победил за счет организации клубного хозяйства, силы клуба. Нужно отдать должное, среди таких звезд Семак все время находит правильное решение», – сказал Семин.

    • «Зенит» стал чемпионом России второй год подряд.
    • Семин возглавлял «Локо» до мая.
    • Последнее поражение в РПЛ «Зенит» потерпел 28 сентября от «Локомотива» (0:1), который тогда тренировал как раз Семин.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2270

      Axe111 1 час назад

      За счет газовой трубы вообще-то

      1
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      Рейтинг: +3487

      Давид59 > Axe111 1 час назад

      Ура победе газовой трубы над лукойловской и роснефтевой и главное над РЖДшными локомотивами!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1178

      AHTUNGBOL 2 часа назад

      С.Ю.П очень корректно и дипломатично поздравил Зенит с чемпионством и тонко намекнул на сильнейший состав и невмешательство президента в дела тренера...

      1
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      ...
      Рейтинг: +27

      seventeen > AHTUNGBOL 1 час назад

      Минимальное есть, кокору явно не Богданыч сплавил

      1
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