Семин: «Зенит» победил в РПЛ за счет организации клубного хозяйства»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о причинах досрочного чемпионства «Зенита».
«Поздравляю Семака и «Зенит», они были сильнейшими закономерно. «Зенит» победил за счет организации клубного хозяйства, силы клуба. Нужно отдать должное, среди таких звезд Семак все время находит правильное решение», – сказал Семин.
- «Зенит» стал чемпионом России второй год подряд.
- Семин возглавлял «Локо» до мая.
- Последнее поражение в РПЛ «Зенит» потерпел 28 сентября от «Локомотива» (0:1), который тогда тренировал как раз Семин.
Источник: ТАСС