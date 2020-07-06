Семин: «Зенит» победил в РПЛ за счет организации клубного хозяйства»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о причинах досрочного чемпионства «Зенита».

«Поздравляю Семака и «Зенит», они были сильнейшими закономерно. «Зенит» победил за счет организации клубного хозяйства, силы клуба. Нужно отдать должное, среди таких звезд Семак все время находит правильное решение», – сказал Семин.