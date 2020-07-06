Фанаты встретили «Зенит» в аэропорту после чемпионского матча с «Краснодаром»

«Зенит» досрочно стал чемпионом России благодаря гостевой победе над «Краснодаром» (4:2).

После игры команда вернулась в Санкт-Петербург, где ее встретили болельщики.

Что происходило в аэропорту «Пулково», пресс-служба «Зенита» показала в нескольких видеороликах, опубликованных в твиттере.

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