Фанаты встретили «Зенит» в аэропорту после чемпионского матча с «Краснодаром»

«Зенит» досрочно стал чемпионом России благодаря гостевой победе над «Краснодаром» (4:2).
После игры команда вернулась в Санкт-Петербург, где ее встретили болельщики.
Что происходило в аэропорту «Пулково», пресс-служба «Зенита» показала в нескольких видеороликах, опубликованных в твиттере.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Зенита»