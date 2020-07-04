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  • Николич – после двух отмененных в матче с «Сочи» голов: «Не люблю VAR. Остановки убивают душу футбола»

Николич – после двух отмененных в матче с «Сочи» голов: «Не люблю VAR. Остановки убивают душу футбола»

4 июля 2020, 23:25
12

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0). Москвичам не засчитали два гола.

«К сожалению, мы потеряли сегодня два очка. Понятно, что команды приезжают сюда играть в оборонительный футбол, но, по моим ощущениям, во втором тайме у нас было 80% владения мячом.

Нам не хватает эффективности в завершающей стадии. Нужно быть более голодными до голов и стараться быть более эффективными. Что хочу отметить — в нашей обороне проблем особо не было. Но, очевидно, нам надо было находить решения в атаке и забивать.

Я уже давно говорил, что я не люблю систему VAR, потому что такие остановки убивают душу футбола. Но комментировать решения я не могу — у судей есть время посмотреть и оценить, был ли там офсайд или нет», – сказал серб.

  • «Локомотив» в таблице идет вторым.
  • При Николиче москвичи не проигрывают.
  • Завтра, 5 июля, «Зенит» может оформить чемпионство.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сочи Николич Марко
Комментарии (12)
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vladik12
1593894770
А Кикнадзе и Мещеряков убивают "Локомотив".
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Бухбух
1593909650
VAR не виноват, что футболеры Локо голов не забили.
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Sviro
1593924791
Естественно, ему было бы лучше при двух забитых "левых" пенделях. Посмотрел на него вчера - до чего противная рожа на мой взгляд!!! И это он ещё в маске. А что болельщики "Локо"? Сдулись или испугались арестов? НЕ видел, чтобы они уходили на 20 минуте. Решили, что походив под бабой, можно и под сербом полежать?
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aaaaahhhh
1593963774
согласен насчет VAR на все сто!
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