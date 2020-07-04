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    Николич – после двух отмененных в матче с «Сочи» голов: «Не люблю VAR. Остановки убивают душу футбола»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0). Москвичам не засчитали два гола.

    «К сожалению, мы потеряли сегодня два очка. Понятно, что команды приезжают сюда играть в оборонительный футбол, но, по моим ощущениям, во втором тайме у нас было 80% владения мячом.

    Нам не хватает эффективности в завершающей стадии. Нужно быть более голодными до голов и стараться быть более эффективными. Что хочу отметить — в нашей обороне проблем особо не было. Но, очевидно, нам надо было находить решения в атаке и забивать.

    Я уже давно говорил, что я не люблю систему VAR, потому что такие остановки убивают душу футбола. Но комментировать решения я не могу — у судей есть время посмотреть и оценить, был ли там офсайд или нет», – сказал серб.

    • «Локомотив» в таблице идет вторым.
    • При Николиче москвичи не проигрывают.
    • Завтра, 5 июля, «Зенит» может оформить чемпионство.

    Источник: «Чемпионат»

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    04.07.2020 23:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +537

      elessar arnor 33 минуты назад

      да норм, топи ниже локо

      Краснодар второй
      Ростов с ЦСКА разыграют 3

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      Рейтинг: +4127

      vladik12 1 час назад

      А Кикнадзе и Мещеряков убивают "Локомотив".

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