Николич – после двух отмененных в матче с «Сочи» голов: «Не люблю VAR. Остановки убивают душу футбола»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0). Москвичам не засчитали два гола.

«К сожалению, мы потеряли сегодня два очка. Понятно, что команды приезжают сюда играть в оборонительный футбол, но, по моим ощущениям, во втором тайме у нас было 80% владения мячом.

Нам не хватает эффективности в завершающей стадии. Нужно быть более голодными до голов и стараться быть более эффективными. Что хочу отметить — в нашей обороне проблем особо не было. Но, очевидно, нам надо было находить решения в атаке и забивать.

Я уже давно говорил, что я не люблю систему VAR, потому что такие остановки убивают душу футбола. Но комментировать решения я не могу — у судей есть время посмотреть и оценить, был ли там офсайд или нет», – сказал серб.