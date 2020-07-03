Гвардиола – после 4:0 с «Ливерпулем»: «Манчестер Сити» мог забить и еще больше голов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Ливерпулем» (4:0) в рамках 32-го тура АПЛ.

«Мы могли забить и еще больше голов. «Ливерпуль» со своим высоким прессингом – лучшая команда, с которой я когда-либо сталкивался в своей жизни.

Да, они выпили много пива за последнюю неделю, но приехали сюда без пива, чтобы противостоять нам!» – заявил Гвардиола.