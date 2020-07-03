Стерлинг – о победе 4:0 над «Ливерпулем»: «Следующий сезон начался сегодня»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о победе над «Ливерпулем» (4:0) в матче 32-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» был великолепен на протяжении всего сезона. Нам хотелось показать хорошую игру.

Да, понимали, что сильно отстаем по очкам, чувствовали разочарование. Нам предстоял тест против действующих чемпионов, чтобы поставить точку, и мы достойно справились. Следующий сезон начался сегодня», – заявил игрок.