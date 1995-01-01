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    Стерлинг – о победе 4:0 над «Ливерпулем»: «Следующий сезон начался сегодня»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о победе над «Ливерпулем» (4:0) в матче 32-го тура АПЛ.

    «Ливерпуль» был великолепен на протяжении всего сезона. Нам хотелось показать хорошую игру.

    Да, понимали, что сильно отстаем по очкам, чувствовали разочарование. Нам предстоял тест против действующих чемпионов, чтобы поставить точку, и мы достойно справились. Следующий сезон начался сегодня», – заявил игрок.

    • «Ливерпуль» уже гарантировал себе чемпионство.
    • Сейчас «Манчестер Сити» отстает от лидера на 20 очков.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 07:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +103

      sable 12 минут назад

      шлепнут они вас в след. сезоне и точка ваша закончится

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