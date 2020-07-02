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Гендиректор «Ахмата»: «Мы довольны Глушаковым»

2 июля 2020, 08:20
3

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о будущем в клубе полузащитника Дениса Глушакова.

«Планируем ли продлить контракт с Глушаковым? У нас с ним заключен контракт по схеме «1+1». И мы договорились со всеми игроками, у которых летом заканчивается контракт, что все разговоры по новым соглашениям будут после завершения чемпионата. Сейчас на первом месте для всех стоит результат, сохранение прописки в РПЛ, а не личные контракты. Ни у кого никаких вопросов нет. Не думаю, что этот вопрос кому-то мешает.

Хотели бы мы оставить Глушакова еще на сезон? Чемпионат закончится, и вы все узнаете. Денис проявляет лидерские качества, и мы им довольны. Это тот Денис, которого многие хотели видеть. Как только выйдем из этой турнирной ситуации и закончим чемпионат, мы с ним побеседуем о будущем», – сказал Айдамиров.

  • 33-летний Глушаков перешел в «Ахмат» прошлым летом из «Спартака» на правах свободного агента.
  • В активе хавбека шесть голов и один ассист в 23 матчах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (3)
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NewLife
1593673819
В Спартаке, на том месте, где играл Глушак - дыра. Крал во многом ему уступает. Жаль, что вышла эта херня с Каррерой, сейчас Денис очень бы пригодился Спартаку.
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Kurt Angel
1593676347
против самой команды Ахмат то я ничего не имею против, но....какое "чудесное" преображение по возобновлению чемпиоаната. И не в первый раз уже...
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житель СПб
1593700069
Непонятно: то читаю, что он принадлежит Спартаку, то - что ушел из Спартака свободным агентом. Где правда?
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