Гендиректор «Ахмата»: «Мы довольны Глушаковым»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о будущем в клубе полузащитника Дениса Глушакова.

«Планируем ли продлить контракт с Глушаковым? У нас с ним заключен контракт по схеме «1+1». И мы договорились со всеми игроками, у которых летом заканчивается контракт, что все разговоры по новым соглашениям будут после завершения чемпионата. Сейчас на первом месте для всех стоит результат, сохранение прописки в РПЛ, а не личные контракты. Ни у кого никаких вопросов нет. Не думаю, что этот вопрос кому-то мешает.

Хотели бы мы оставить Глушакова еще на сезон? Чемпионат закончится, и вы все узнаете. Денис проявляет лидерские качества, и мы им довольны. Это тот Денис, которого многие хотели видеть. Как только выйдем из этой турнирной ситуации и закончим чемпионат, мы с ним побеседуем о будущем», – сказал Айдамиров.