Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Гендиректор «Ахмата»: «Мы довольны Глушаковым»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о будущем в клубе полузащитника Дениса Глушакова.

    «Планируем ли продлить контракт с Глушаковым? У нас с ним заключен контракт по схеме «1+1». И мы договорились со всеми игроками, у которых летом заканчивается контракт, что все разговоры по новым соглашениям будут после завершения чемпионата. Сейчас на первом месте для всех стоит результат, сохранение прописки в РПЛ, а не личные контракты. Ни у кого никаких вопросов нет. Не думаю, что этот вопрос кому-то мешает.

    Хотели бы мы оставить Глушакова еще на сезон? Чемпионат закончится, и вы все узнаете. Денис проявляет лидерские качества, и мы им довольны. Это тот Денис, которого многие хотели видеть. Как только выйдем из этой турнирной ситуации и закончим чемпионат, мы с ним побеседуем о будущем», – сказал Айдамиров.

    • 33-летний Глушаков перешел в «Ахмат» прошлым летом из «Спартака» на правах свободного агента.
    • В активе хавбека шесть голов и один ассист в 23 матчах.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:20
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +98

      Kurt Angel 2 часа назад

      против самой команды Ахмат то я ничего не имею против, но....какое "чудесное" преображение по возобновлению чемпиоаната. И не в первый раз уже...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +671

      NewLife 3 часа назад

      В Спартаке, на том месте, где играл Глушак - дыра. Крал во многом ему уступает. Жаль, что вышла эта херня с Каррерой, сейчас Денис очень бы пригодился Спартаку.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77544
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru