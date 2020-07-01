Журналист Симонов: «Овчинников, заменяя Гончаренко, отпустил вожжи, ЦСКА расслабился. Это сильно смутило некоторых в команде»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал о стиле работы Сергея Овчинникова в качестве главного тренера ЦСКА на прошлой неделе. Его оценили не все.
«Я слышал, что работа Овчинникова не супервдохновила. Он отпустил вожжи, команда слишком расслабилась. Это сильно смутило [некоторых в команде].
Кого-то смутило, что Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию и что это не айс. Капитан должен все-таки не первым с корабля сходить, а последним. Первым известно кто бежит», – сказал Симонов.
- ЦСКА в таблице идет пятым.
- Овчинников самостоятельно не тренирует с 2011 года.
- ЦСКА решил оставить главным тренером Виктора Гончаренко.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»