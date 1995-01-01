Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Журналист Симонов: «Овчинников, заменяя Гончаренко, отпустил вожжи, ЦСКА расслабился. Это сильно смутило некоторых в команде»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал о стиле работы Сергея Овчинникова в качестве главного тренера ЦСКА на прошлой неделе. Его оценили не все.

    «Я слышал, что работа Овчинникова не супервдохновила. Он отпустил вожжи, команда слишком расслабилась. Это сильно смутило [некоторых в команде].

    Кого-то смутило, что Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию и что это не айс. Капитан должен все-таки не первым с корабля сходить, а последним. Первым известно кто бежит», – сказал Симонов.

    • ЦСКА в таблице идет пятым.
    • Овчинников самостоятельно не тренирует с 2011 года.
    • ЦСКА решил оставить главным тренером Виктора Гончаренко.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:35
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +881

      GM 46 минут назад

      "Я слышал, что кто-то сказал, что у ванькиной Маньки корова захромала" - нормальная такая подача "новостей"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      Черкизовский Кот 1 час назад

      "Капитан должен все-таки не первым с корабля сходить, а последним."
      Так капитан никуда и не сходит. Вот уже 17 лет в основе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +126

      Радио1000шумеров > Черкизовский Кот 1 час назад

      Рулевой сбежал, капитан на месте остался.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +297

      AleSan4es > Радио1000шумеров 1 час назад

      Тогдп уже штурман

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77501
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru