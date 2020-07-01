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  • Журналист Симонов: «Овчинников, заменяя Гончаренко, отпустил вожжи, ЦСКА расслабился. Это сильно смутило некоторых в команде»

Журналист Симонов: «Овчинников, заменяя Гончаренко, отпустил вожжи, ЦСКА расслабился. Это сильно смутило некоторых в команде»

1 июля 2020, 17:35
5

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал о стиле работы Сергея Овчинникова в качестве главного тренера ЦСКА на прошлой неделе. Его оценили не все.

«Я слышал, что работа Овчинникова не супервдохновила. Он отпустил вожжи, команда слишком расслабилась. Это сильно смутило [некоторых в команде].

Кого-то смутило, что Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию и что это не айс. Капитан должен все-таки не первым с корабля сходить, а последним. Первым известно кто бежит», – сказал Симонов.

  • ЦСКА в таблице идет пятым.
  • Овчинников самостоятельно не тренирует с 2011 года.
  • ЦСКА решил оставить главным тренером Виктора Гончаренко.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Овчинников Сергей Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
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Черкизовский Кот
1593614803
"Капитан должен все-таки не первым с корабля сходить, а последним." Так капитан никуда и не сходит. Вот уже 17 лет в основе.
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GM
1593618849
"Я слышал, что кто-то сказал, что у ванькиной Маньки корова захромала" - нормальная такая подача "новостей"...
Ответить
general.lizyukov
1593629209
Имя, сестра, имя! (С) Ты журналист или представитель агентства ОБС?
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житель СПб
1593632221
Ну, немного расслабится после матча с Зенитом им было необходимо! Это психология. Ганчаренко вообще настолько расслабился, что... Чем игроки хуже?
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