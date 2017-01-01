Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до двух очков

    «Брайтон» крупно уступил гостям из Манчестера. По два балла по системе «гол+пас» набрали Бруну Фернандеш и Мэйсон Гринвуд.

    Португалец с момента прихода в АПЛ в феврале является самым результативным футболистом турнира (пять голов, четыре передачи).

    Аарон Ван-Биссака сделал четвертый результативный пас за «Юнайтед» в АПЛ (провел 29 матчей). За предыдущий свой клуб «Кристал Пэлас» он сыграл в лиге 42 матча и сделал три передачи.

    В прошлом сезоне АПЛ Ван-Биссака сделал три результативные передачи, в этом – уже четыре.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

    Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Гринвуд, 16; 0:2 – Фернандеш, 29; 0:3 – Фернандеш, 50.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:08
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77474
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru