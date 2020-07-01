АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до двух очков

«Брайтон» крупно уступил гостям из Манчестера. По два балла по системе «гол+пас» набрали Бруну Фернандеш и Мэйсон Гринвуд.

Португалец с момента прихода в АПЛ в феврале является самым результативным футболистом турнира (пять голов, четыре передачи).

Аарон Ван-Биссака сделал четвертый результативный пас за «Юнайтед» в АПЛ (провел 29 матчей). За предыдущий свой клуб «Кристал Пэлас» он сыграл в лиге 42 матча и сделал три передачи.

В прошлом сезоне АПЛ Ван-Биссака сделал три результативные передачи, в этом – уже четыре.

Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Гринвуд, 16; 0:2 – Фернандеш, 29; 0:3 – Фернандеш, 50.

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