Защитник «ПСЖ» Куасси проходит медосмотр для «Баварии»

«Бавария» близка к покупке защитника «ПСЖ» Танги Куасси. Игрок проходит медицинское обследование, информирует Николо Скира.
После прохождения процедур Куасси подпишет пятилетний контракт. Все договоренности достигнуты.
- Куасси провел в этом сезоне шесть игр, забив два мяча.
- Рыночная стоимость француза – 11 миллионов евро.
- «ПСЖ» и «Бавария» – действующие чемпионы своих стран.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (74,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.