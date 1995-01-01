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    Талалаев: «Крылья Советов» сейчас занимают не свое место. Уверен, мы спасемся»

    Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев перед матчем 25-го тура с «Локомотивом» заявил, что команда останется в РПЛ.

    «В нашей команде собраны квалифицированные футболисты. Команда сейчас занимает не свое место. Уверен, мы не только спасемся, но и будем набирать очки, играть в футбол», – сказал Талалаев.

    • Талалаев был назначен на пост главного тренера самарцев 29 июня, подписав с клубом двухлетний контракт. В этой должности он сменил Миодрага Божовича.
    • Ранее Талалаев возглавлял «Химки», нижегородскую «Волгу», «Тамбов» и «Пюник».
    • «Крылья Советов» идут в РПЛ на последнем месте.

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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