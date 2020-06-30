Талалаев: «Крылья Советов» сейчас занимают не свое место. Уверен, мы спасемся»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев перед матчем 25-го тура с «Локомотивом» заявил, что команда останется в РПЛ.
«В нашей команде собраны квалифицированные футболисты. Команда сейчас занимает не свое место. Уверен, мы не только спасемся, но и будем набирать очки, играть в футбол», – сказал Талалаев.
- Талалаев был назначен на пост главного тренера самарцев 29 июня, подписав с клубом двухлетний контракт. В этой должности он сменил Миодрага Божовича.
- Ранее Талалаев возглавлял «Химки», нижегородскую «Волгу», «Тамбов» и «Пюник».
- «Крылья Советов» идут в РПЛ на последнем месте.
Источник: твиттер «Крыльев Советов»