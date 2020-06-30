Павлюченко: «Спартак» не будет расслаблен из-за ситуации в ЦСКА. Если думать про проблемы другой команды, трешку тебе отгрузят и до свидания»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 25-м туре РПЛ.

«Если брать последние игры ЦСКА и что происходит в клубе, «Спартак» должен победить. По себе знаю, что чехарда в команде очень сказывается на эмоциональном состоянии футболистов. Последний матч с «Динамо» показал, что «армейцы» не готовы в этом плане. Красно-белые выглядят получше, но это дерби, и может произойти что угодно. Этот матч ждет вся страна. Футболистам перед этой встречей нужно выходить на поле, оставляя все мысли за его пределами.

«Спартак» не будет расслаблен из-за происходящего в ЦСКА. Все взрослые люди и прекрасно знают, насколько это значимое противостояние. Им даже рассказывать и объяснять не надо, все все прекрасно понимают. Если ты выходишь на поле и думаешь про проблемы другой команды, ничего не получится, трешку тебе отгрузят и до свидания. Не сказал бы, что «Спартак» сильнее в плане состава. У ЦСКА есть Влашич, Фернандес, они Лигу чемпионов прошли, у них большой опыт. Пускай много молодых, но они поиграли. В «Спартаке» тоже много молодых. На данном этапе это две разные команды, но равные по составу.

Когда мы играли против ЦСКА в «Лужниках», всегда было 65-67 тысяч человек. А когда выходишь на пустой стадион – совсем не то. Даже настрой, наверное, совсем другой. Получается как тренировочная игра. Вроде и три очка, их надо заработать, но без болельщиков. Но, может быть, сегодня будет такая жаркая игра, что все забудут о том, что нет болельщиков», — сказал Павлюченко.