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    Павлюченко: «Спартак» не будет расслаблен из-за ситуации в ЦСКА. Если думать про проблемы другой команды, трешку тебе отгрузят и до свидания»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 25-м туре РПЛ.

    «Если брать последние игры ЦСКА и что происходит в клубе, «Спартак» должен победить. По себе знаю, что чехарда в команде очень сказывается на эмоциональном состоянии футболистов. Последний матч с «Динамо» показал, что «армейцы» не готовы в этом плане. Красно-белые выглядят получше, но это дерби, и может произойти что угодно. Этот матч ждет вся страна. Футболистам перед этой встречей нужно выходить на поле, оставляя все мысли за его пределами.

    «Спартак» не будет расслаблен из-за происходящего в ЦСКА. Все взрослые люди и прекрасно знают, насколько это значимое противостояние. Им даже рассказывать и объяснять не надо, все все прекрасно понимают. Если ты выходишь на поле и думаешь про проблемы другой команды, ничего не получится, трешку тебе отгрузят и до свидания. Не сказал бы, что «Спартак» сильнее в плане состава. У ЦСКА есть Влашич, Фернандес, они Лигу чемпионов прошли, у них большой опыт. Пускай много молодых, но они поиграли. В «Спартаке» тоже много молодых. На данном этапе это две разные команды, но равные по составу.

    Когда мы играли против ЦСКА в «Лужниках», всегда было 65-67 тысяч человек. А когда выходишь на пустой стадион – совсем не то. Даже настрой, наверное, совсем другой. Получается как тренировочная игра. Вроде и три очка, их надо заработать, но без болельщиков. Но, может быть, сегодня будет такая жаркая игра, что все забудут о том, что нет болельщиков», — сказал Павлюченко.

    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
    • «Спартак» занимает шестое место.
    • Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 20:30 по Москве.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3642

      Борат 24 минуты назад

      рылы специалисты по пятёрочке в своих воротах !
      гыгы

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