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    «Спартак» – о задержаниях фанатов: «Ведем диалог с МВД для нормализации ситуации»

    В пресс-службе «Спартака» прокомментировали задержания болельщиков

    «Задержания болельщиков «Спартака» стали для нашего клуба таким же неприятным сюрпризом, как и для всего футбольного сообщества. Мы уже несколько раз публично выражали свою позицию в связи с действиями правоохранительных органов в отношении задержанных болельщиков и можем повторить ее снова: клуб не видит в этих действиях агрессии, злого умысла или проявления хулиганства. Напротив, мы считаем, что в текущей эпидемиологической ситуации это был один из немногих способов поддержать команду, к тому же имеющий определенные традиции и предысторию.

    Кроме того, на рабочем уровне руководство ФК «Спартак-Москва» ведет диалог с МВД по вопросам взаимодействия с болельщиками для нормализации сложившейся ситуации. Это касается не только событий, предшествовавших матчу «Арсенал» — «Спартак», но и известных событий вокруг декабрьского матча в Санкт-Петербурге. Мы надеемся, что диалог с руководством правоохранительных действий приведет к снижению напряженности в отношении болельщиков «Спартака» и позволит избежать подобных инцидентов в будущем», — сказали в пресс-службе клуба.

    • Полиция задержала несколько десятков фанатов «Спартака» по подозрению в хулиганстве.
    • Перед матчем с «Уфой» был задержан один из лидеров фанатского движения «Спартака» Амир «Профессор» Хустлютдинов.
    • Аресты начались после того, как болельщики проводили команду на матч с «Арсеналом», устроив пиротехническое шоу и преградив проезд на дороге.
    • Владелец московского клуба Леонид Федун обратился в МВД с призывом прекратить преследования фанатов.

    Источник: Sport24

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