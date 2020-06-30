«Спартак» – о задержаниях фанатов: «Ведем диалог с МВД для нормализации ситуации»

В пресс-службе «Спартака» прокомментировали задержания болельщиков

«Задержания болельщиков «Спартака» стали для нашего клуба таким же неприятным сюрпризом, как и для всего футбольного сообщества. Мы уже несколько раз публично выражали свою позицию в связи с действиями правоохранительных органов в отношении задержанных болельщиков и можем повторить ее снова: клуб не видит в этих действиях агрессии, злого умысла или проявления хулиганства. Напротив, мы считаем, что в текущей эпидемиологической ситуации это был один из немногих способов поддержать команду, к тому же имеющий определенные традиции и предысторию.

Кроме того, на рабочем уровне руководство ФК «Спартак-Москва» ведет диалог с МВД по вопросам взаимодействия с болельщиками для нормализации сложившейся ситуации. Это касается не только событий, предшествовавших матчу «Арсенал» — «Спартак», но и известных событий вокруг декабрьского матча в Санкт-Петербурге. Мы надеемся, что диалог с руководством правоохранительных действий приведет к снижению напряженности в отношении болельщиков «Спартака» и позволит избежать подобных инцидентов в будущем», — сказали в пресс-службе клуба.