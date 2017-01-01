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    «Ливерпуль» может купить за 35 миллионов защитника «Брайтона» Уайта

    Центральный защитник «Брайтона» Бен Уайт стал трансферной целью «Ливерпуля», сообщает Football Insider.

    По информации источника, мерсисайдский клуб может приобрести 22-летнего футболиста этим летом за 35 миллионов фунтов.

    Помимо «Ливерпуля» на Уайта претендуют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Лестер».

    Текущий сезон англичанин проводит в аренде в «Лидсе», сыграл 42 матча и сделал два ассиста.

    Источник: Football Insider

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