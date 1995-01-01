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    Талалаев провел первую тренировку в «Крыльях»

    Сегодня игрокам «Крыльев Советов» представили нового главного тренера команды Андрея Талалаева.

    Специалист сперва провел теоретическое занятие с футболистами, а затем и первую тренировку. Вечером команда отправится в Москву на игру 30-го тура с «Локомотивом».

    Талалаев был назначен на пост главного тренера самарцев 29 июня, подписав с клубом двухлетний контракт. В этой должности он сменил Миодрага Божовича.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +355

      RJM555 1 час назад

      Гламурный какой в очках треньку проводит!

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      Рейтинг: +17330

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      По взмаху "крыльев" Талалаева на первой тренировке Крыльев очевидно, что он хочет взлететь с последнего места в чемпионате.

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