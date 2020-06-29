Талалаев провел первую тренировку в «Крыльях»

Сегодня игрокам «Крыльев Советов» представили нового главного тренера команды Андрея Талалаева.

Специалист сперва провел теоретическое занятие с футболистами, а затем и первую тренировку. Вечером команда отправится в Москву на игру 30-го тура с «Локомотивом».

Талалаев был назначен на пост главного тренера самарцев 29 июня, подписав с клубом двухлетний контракт. В этой должности он сменил Миодрага Божовича.