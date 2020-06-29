Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мамаев: «Немаловажно, что я приношу пользу «Ростову». Для этого меня и взяли»

Мамаев: «Немаловажно, что я приношу пользу «Ростову». Для этого меня и взяли»

29 июня 2020, 11:23
2

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопросы клубной пресс-службы после победы над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

– Как самочувствие? Ты впервые сыграл 90 минут в официальном матче спустя долгое время.

– Пока чувствуется усталость, так как подготовка к этой игре была, мягко говоря, скомканной. Благодаря нашим физиотерапевтам и медицинскому штабу, я думаю, мы все восстановимся и хорошо подготовимся к следующей игре.

– Две игры – два гола. Пока все складывается как ты хочешь?

– Безусловно, это приятно. Важно то, что в этих двух играх команда одержала победу. Для меня немаловажный момент, что я приношу пользу команде. В принципе, для этого, я думаю, меня и взяли в клуб.

– Насколько важны эти 3 очка с «Арсеналом» в борьбе в концовке сезона?

– Очень важны, но также как и в любой другой игре. На следующий матч мы будем выходить и играть только на победу, потому что у нас стоят задачи, которые нужно выполнять.

– Ты несколько раз делал красивые финты, играл пяткой. Делал это на публику или все-таки по ситуации на поле?

– Это не то, чтобы на публику. Просто так получается в некоторых ситуациях на поле. На уровне подсознания, наверное, так происходит.

– Как тебе поддержка болельщиков клуба?

– Поддержка болельщиков была просто сумасшедшая! Хоть стадион и не был полный, как на прошлых матчах, но все равно сложилось ощущение, что трибуны заполнены битком. Спасибо всем за поддержку, в нынешних обстоятельствах она нам очень нужна. Болельщики – наш 12-й игрок, который помогает достичь результата.

– Нравится как тебя встретили в городе?

– Невероятно доволен тем, как меня встретили. Я прям получаю огромное удовольствие находясь здесь, в Ростове. Чувствую тепло и любовь болельщиков, как город живет футболом и нашей командой.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чехов на Садовой
1593446691
Паша, паши на поле и ещё в еврокубках , вместе с командой, пошумишь. А народ тебя поддержит.
Ответить
a-rakhmatov
1593457586
Отличный дебют Паши в Ростове....!!!
Ответить
Главные новости
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
1
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
2
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
7
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
1
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
13
Все новости
Все новости
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
13
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
29
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
4
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+