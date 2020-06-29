Мамаев: «Немаловажно, что я приношу пользу «Ростову». Для этого меня и взяли»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопросы клубной пресс-службы после победы над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

– Как самочувствие? Ты впервые сыграл 90 минут в официальном матче спустя долгое время.

– Пока чувствуется усталость, так как подготовка к этой игре была, мягко говоря, скомканной. Благодаря нашим физиотерапевтам и медицинскому штабу, я думаю, мы все восстановимся и хорошо подготовимся к следующей игре.

– Две игры – два гола. Пока все складывается как ты хочешь?

– Безусловно, это приятно. Важно то, что в этих двух играх команда одержала победу. Для меня немаловажный момент, что я приношу пользу команде. В принципе, для этого, я думаю, меня и взяли в клуб.

– Насколько важны эти 3 очка с «Арсеналом» в борьбе в концовке сезона?

– Очень важны, но также как и в любой другой игре. На следующий матч мы будем выходить и играть только на победу, потому что у нас стоят задачи, которые нужно выполнять.

– Ты несколько раз делал красивые финты, играл пяткой. Делал это на публику или все-таки по ситуации на поле?

– Это не то, чтобы на публику. Просто так получается в некоторых ситуациях на поле. На уровне подсознания, наверное, так происходит.

– Как тебе поддержка болельщиков клуба?

– Поддержка болельщиков была просто сумасшедшая! Хоть стадион и не был полный, как на прошлых матчах, но все равно сложилось ощущение, что трибуны заполнены битком. Спасибо всем за поддержку, в нынешних обстоятельствах она нам очень нужна. Болельщики – наш 12-й игрок, который помогает достичь результата.

– Нравится как тебя встретили в городе?

– Невероятно доволен тем, как меня встретили. Я прям получаю огромное удовольствие находясь здесь, в Ростове. Чувствую тепло и любовь болельщиков, как город живет футболом и нашей командой.