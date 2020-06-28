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    Marca: игроки «Барселоны» раскритиковали тактику Сетьена после матча с «Сельтой»

    В «Барселоне» назревает конфликт между главным тренером Энрике Сетьеном и футболистами клуба.

    По информации Marca, после матча с «Сельтой» в раздевалке команды игроки раскритиковали тактические решения Сетьена, принятые по ходу игры в Виго. В частности, футболисты считают, что специалист зря выпустил на поле Артура и Антуана Гризманна – игроки вышли на замену в конце матча вместо Рики Пуча и Луиса Суареса.

    Разговор в раздевалке был очень напряженным, что может свидетельствовать об отсутствии взаимопонимания между футболистами и главным тренером. Игроки думают, что если все будет продолжаться так же, «Барса» может упустить чемпионский титул.

    В субботу каталонцы сыграли с «Сельтой» вничью. Один из мячей у галисийцев забил Федор Смолов, сравняв счет на 50-й минуте.

    • «Барселона» занимает первое место с 69 очками.
    • Сегодня сместить каталонцев с вершины турнирной таблицы может «Реал» – мадридцы играют на выезде с «Эспаньолом».

    Источник: Marca

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +47

      cevin cigan 43 минуты назад

      Я вот не пойму,что они всегда свои неудачи валят на тренеров? Этот им не так,тот им не то,этот вообще физрук. Разве Сетьен виноват,что шакирыч срубил по близости от штрафной,или что Тер Штеген не правильно стенку установил и пропустил гол? Тренер выпустил свежих игроков,чтобы дожать,или по крайней мере удержать победу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Март696 1 час назад

      Почему я никогда не буду тренировать "Барселону"? Во-первых: не предложат.Во- вторых :нахрен не нужно,чтобы какая-нибудь кучка игроков,пусть и великих,говорила тренеру что делать.Дело игроков играть,а не революции устраивать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8432

      KOLBIS 1 час назад

      Как Месси скажет,так и будет)))...

      3
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