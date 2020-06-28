Marca: игроки «Барселоны» раскритиковали тактику Сетьена после матча с «Сельтой»

В «Барселоне» назревает конфликт между главным тренером Энрике Сетьеном и футболистами клуба.

По информации Marca, после матча с «Сельтой» в раздевалке команды игроки раскритиковали тактические решения Сетьена, принятые по ходу игры в Виго. В частности, футболисты считают, что специалист зря выпустил на поле Артура и Антуана Гризманна – игроки вышли на замену в конце матча вместо Рики Пуча и Луиса Суареса.

Разговор в раздевалке был очень напряженным, что может свидетельствовать об отсутствии взаимопонимания между футболистами и главным тренером. Игроки думают, что если все будет продолжаться так же, «Барса» может упустить чемпионский титул.

В субботу каталонцы сыграли с «Сельтой» вничью. Один из мячей у галисийцев забил Федор Смолов, сравняв счет на 50-й минуте.