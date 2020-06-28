Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Marca: игроки «Барселоны» раскритиковали тактику Сетьена после матча с «Сельтой»

Marca: игроки «Барселоны» раскритиковали тактику Сетьена после матча с «Сельтой»

28 июня 2020, 19:15
8

В «Барселоне» назревает конфликт между главным тренером Энрике Сетьеном и футболистами клуба.

По информации Marca, после матча с «Сельтой» в раздевалке команды игроки раскритиковали тактические решения Сетьена, принятые по ходу игры в Виго. В частности, футболисты считают, что специалист зря выпустил на поле Артура и Антуана Гризманна – игроки вышли на замену в конце матча вместо Рики Пуча и Луиса Суареса.

Разговор в раздевалке был очень напряженным, что может свидетельствовать об отсутствии взаимопонимания между футболистами и главным тренером. Игроки думают, что если все будет продолжаться так же, «Барса» может упустить чемпионский титул.

В субботу каталонцы сыграли с «Сельтой» вничью. Один из мячей у галисийцев забил Федор Смолов, сравняв счет на 50-й минуте.

  • «Барселона» занимает первое место с 69 очками.
  • Сегодня сместить каталонцев с вершины турнирной таблицы может «Реал» – мадридцы играют на выезде с «Эспаньолом».

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Сельта Суарес Луис Гризманн Антуан Артур Пуч Рики Сетьен Энрике
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1593363113
Как Месси скажет,так и будет)))...
Ответить
Март696
1593363281
Почему я никогда не буду тренировать "Барселону"? Во-первых: не предложат.Во- вторых :нахрен не нужно,чтобы какая-нибудь кучка игроков,пусть и великих,говорила тренеру что делать.Дело игроков играть,а не революции устраивать.
Ответить
cevin cigan
1593365073
Я вот не пойму,что они всегда свои неудачи валят на тренеров? Этот им не так,тот им не то,этот вообще физрук. Разве Сетьен виноват,что шакирыч срубил по близости от штрафной,или что Тер Штеген не правильно стенку установил и пропустил гол? Тренер выпустил свежих игроков,чтобы дожать,или по крайней мере удержать победу.
Ответить
Йост
1593368582
Бардак
Ответить
Cules2013
1593375365
Ну да, журналистам из Мадрида всегда виднее всех, что там творится в раздевалке Барселоны))) Игрок, кроме особых случаев, не должен критиковать тренера, а стараться по максимуму воплотить его установку, глядишь и результат будет, какой нужно. Ну а тренер тоже должен стараться не пороть фигню, вроде вью, где он признаётся, что не знает, почему команда не выигрывает, и что не он формирует состав на игру, а руководство, и делать какие-то странные замены по ходу игры. Ну вот как после этого сохранить уважение в раздевалке? Разводя руками и распуская сопли уж точно не получится.
Ответить
zigbert
1593438586
Да Барселона потеряла важные очки, но не слишком ли журналисты нагнетают ситуацию.
Ответить
Главные новости
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
1
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
2
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
7
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
1
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
13
Все новости
Все новости
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
10:33
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
Вчера, 16:53
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
Вчера, 14:23
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Моуринью оценил первую победу «Реала» под своим руководством
23 августа
1
Примера. «Реал» на 90-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» (2:1) благодаря голу летнего новичка
23 августа
5
Фото«Ливерпуль» отдал в аренду защитника с российскими корнями
22 августа
Моуринью рассказал, как работает с Винисиусом
22 августа
Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 1-м матче нового сезона
22 августа
3
Фото«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов
21 августа
«Барселона» подпишет еще одного вратаря
21 августа
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
21 августа
1
Фото«Реал» представил еще одного новичка
20 августа
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
20 августа
2
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
20 августа
Список самых дорогих клубов мира
20 августа
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
20 августа
1
«Барселона» взяла новый трофей
20 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+