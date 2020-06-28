Marca: игроки «Барселоны» раскритиковали тактику Сетьена после матча с «Сельтой»

Я вот не пойму,что они всегда свои неудачи валят на тренеров? Этот им не так,тот им не то,этот вообще физрук. Разве Сетьен виноват,что шакирыч срубил по близости от штрафной,или что Тер Штеген не правильно стенку установил и пропустил гол? Тренер выпустил свежих игроков,чтобы дожать,или по крайней мере удержать победу.
В «Барселоне» назревает конфликт между главным тренером Энрике Сетьеном и футболистами клуба.
По информации Marca, после матча с «Сельтой» в раздевалке команды игроки раскритиковали тактические решения Сетьена, принятые по ходу игры в Виго. В частности, футболисты считают, что специалист зря выпустил на поле Артура и Антуана Гризманна – игроки вышли на замену в конце матча вместо Рики Пуча и Луиса Суареса.
Разговор в раздевалке был очень напряженным, что может свидетельствовать об отсутствии взаимопонимания между футболистами и главным тренером. Игроки думают, что если все будет продолжаться так же, «Барса» может упустить чемпионский титул.
В субботу каталонцы сыграли с «Сельтой» вничью. Один из мячей у галисийцев забил Федор Смолов, сравняв счет на 50-й минуте.
- «Барселона» занимает первое место с 69 очками.
- Сегодня сместить каталонцев с вершины турнирной таблицы может «Реал» – мадридцы играют на выезде с «Эспаньолом».