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    Рыбус: «То, что «Краснодар» получил три очка без выхода на поле, добавило «Локомотиву» мотивации, появилась агрессия»

    Футболист «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал, что на настрой команды в матче 24-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0) повлияла отмена встречи «Краснодара» с «Оренбургом». На следующей неделе КДК РФС должен присудить южанам технические три очка.

    «Конечно, мы смотрели, как соперник играл в матче с «Уралом». Смотрели наш матч с «Оренбургом», корректировали ошибки. С «Рубином» провели достойный матч, могли выиграть крупнее. Это второй матч при новом тренере, ещe учимся этой связи. Пока неплохо. Два матча, шесть очков, три гола забили, надо в таком же духе продолжать. Очки — самое важное.

    Знаем, некоторые клубы получают очки без выхода на футбольное поле. Например, «Краснодар» получил три очка и не вышел на поле. Так что для нас это была дополнительная мотивация, появилась агрессия», – сказал поляк пресс-службе «Локомотива».

    Источник: инстаграм «Локомотива»

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