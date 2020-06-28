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  • Рыбус: «То, что «Краснодар» получил три очка без выхода на поле, добавило «Локомотиву» мотивации, появилась агрессия»

Рыбус: «То, что «Краснодар» получил три очка без выхода на поле, добавило «Локомотиву» мотивации, появилась агрессия»

28 июня 2020, 13:20
2

Футболист «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал, что на настрой команды в матче 24-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0) повлияла отмена встречи «Краснодара» с «Оренбургом». На следующей неделе КДК РФС должен присудить южанам технические три очка.

«Конечно, мы смотрели, как соперник играл в матче с «Уралом». Смотрели наш матч с «Оренбургом», корректировали ошибки. С «Рубином» провели достойный матч, могли выиграть крупнее. Это второй матч при новом тренере, ещe учимся этой связи. Пока неплохо. Два матча, шесть очков, три гола забили, надо в таком же духе продолжать. Очки — самое важное.

Знаем, некоторые клубы получают очки без выхода на футбольное поле. Например, «Краснодар» получил три очка и не вышел на поле. Так что для нас это была дополнительная мотивация, появилась агрессия», – сказал поляк пресс-службе «Локомотива».

Источник: инстаграм «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Краснодар Рыбус Мацей
Комментарии (2)
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1593343572
А почему все говорят о техническом поражении Оренбургу и дармовых трёх очках Краснодара? На каком основании нытьё? Как я понимаю, официального решения ещё нет, на всех ресурсах матч стоит в статусе перенесённого. На официальном сайте РПЛ нет вообще никакой информации, и в турнирной таблице у Краснодара 22 игры и 41 очко как было, так и есть.
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