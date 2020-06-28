Журналист Короткин: «Гончаренко остается в ЦСКА»

Руководство ЦСКА решило оставить главного тренера Виктора Гончаренко на посту. На прошлой неделе он написал заявление об уходе.
«Теперь – офишл. Гончаренко остается в ЦСКА», – написал в телеграме шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
- Белорус тренирует ЦСКА с 2016 года.
- В связи с 14-дневной изоляцией Гончаренко после возвращения из Белоруссии обязанности главного тренера ЦСКА исполняет Сергей Овчинников.
- Москвичи не побеждают в РПЛ с ноября.
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.