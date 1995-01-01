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    Журналист Короткин: «Гончаренко остается в ЦСКА»

    Руководство ЦСКА решило оставить главного тренера Виктора Гончаренко на посту. На прошлой неделе он написал заявление об уходе.

    «Теперь – офишл. Гончаренко остается в ЦСКА», – написал в телеграме шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    • Белорус тренирует ЦСКА с 2016 года.
    • В связи с 14-дневной изоляцией Гончаренко после возвращения из Белоруссии обязанности главного тренера ЦСКА исполняет Сергей Овчинников.
    • Москвичи не побеждают в РПЛ с ноября.

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    Сегодня, 11:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +366

      Proker 26 минут назад

      Если он останется, значит кто то получать пинку в зад

      0
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      medvedeviurarunk 31 минуту назад

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      Skull_Boy 1 час назад

      Будет 4 года, а толку нет

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      Рейтинг: +17280

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Полумеры никогда хорошего результата не давали.

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      Рейтинг: +1598

      Genz 2 часа назад

      Ок

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