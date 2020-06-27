Яровинский отрицает интерес «Рубина» к Вагнеру Лаву

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что информация о заинтересованности казанского клуба в подписании нападающего Вагнера Лава не соответствует действительности.

– Вагнер Лав мог перейти в ЦСКА, но оказался в «Кайрате». А ещe к нему приписывали интерес «Рубина». Действительно думали его подписать?

– Нет, это стопроцентный фейк. Вагнер – нереально топовый игрок. Я уверен, что он бы сейчас в России выглядел бы очень прилично. Но если мы приобретаем иностранного форварда, то изначально нацелены на другой возраст.

Необязательно, что это будет какой-то молодой 20-летний нападающий. Вагнер в ближайший год – это суперусиление для любого клуба РПЛ, кроме «Зенита», наверное. Но мне кажется, что это уже история, когда игрок немного на сходе.