Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Яровинский отрицает интерес «Рубина» к Вагнеру Лаву

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что информация о заинтересованности казанского клуба в подписании нападающего Вагнера Лава не соответствует действительности.

    – Вагнер Лав мог перейти в ЦСКА, но оказался в «Кайрате». А ещe к нему приписывали интерес «Рубина». Действительно думали его подписать?

    – Нет, это стопроцентный фейк. Вагнер – нереально топовый игрок. Я уверен, что он бы сейчас в России выглядел бы очень прилично. Но если мы приобретаем иностранного форварда, то изначально нацелены на другой возраст.

    Необязательно, что это будет какой-то молодой 20-летний нападающий. Вагнер в ближайший год – это суперусиление для любого клуба РПЛ, кроме «Зенита», наверное. Но мне кажется, что это уже история, когда игрок немного на сходе.

    • Бразилец до подписания контракта с «Кайратом» был свободным агентом.
    • За ЦСКА форвард выступал с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Вагнер Лав забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

    Источник: «Бизнес Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77398
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru