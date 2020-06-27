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  • Примера. «Севилья» едва не проиграла «Вальядолиду» и упустила возможность вернуться на третье место

Примера. «Севилья» едва не проиграла «Вальядолиду» и упустила возможность вернуться на третье место

27 июня 2020, 08:34

В матче 32-го тура Примеры «Севилья» дома сыграла вничью с «Вальядолидом» со счетом 1:1.

Гости вышли вперед еще в середине первого тайма усилиями Кико. Андалусийцам удалось отыграться только на 83-й минуте – Лукас Окампос реализовал пенальти.

В случае победы «Севилья» обгоняла бы «Атлетико» и возвращалась бы на третье место в турнирной таблице, но, потеряв очки, осталась на четвертой строчке. «Вальядолид» идет 15-м.

Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур

Севилья – Вальядолид – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кико, 25; 1:1 – Окампос (с пенальти), 83.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Вальядолид
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