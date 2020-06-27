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Судьи
Главный судья:
Валентин Писсаро Гомес
Материалы

Севилья - Вальядолид

26.06.2020, Пятница, 23:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 32 тур Севилья - Вальядолид
Испания. Примера (2019/2020)
14 тур
24 ноября, воскресенье 23:00 Вальядолид 0:1 Севилья
Испания. Примера (2018/2019)
31 тур
7 апреля, воскресенье 17:15 Вальядолид 0:2 Севилья
13 тур
25 ноября, воскресенье 18:15 Севилья 1:0 Вальядолид
Испания. Сегунда (2017/2018)
23 тур
20 января, суббота 18:00 Вальядолид 1:0 Севилья
2 тур
26 августа, суббота 21:30 Севилья 1:2 Вальядолид
Испания. Сегунда (2016/2017)
34 тур
16 апреля, воскресенье 13:00 Севилья 6:2 Вальядолид
13 тур
5 ноября, суббота 20:00 Вальядолид 2:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 22:00 Севилья 4:1 Вальядолид
9 тур
20 октября, воскресенье 23:00 Вальядолид 2:2 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
33 тур
28 апреля, воскресенье 21:00 Вальядолид 1:1 Севилья
14 тур
4 декабря, вторник 00:30 Севилья 1:2 Вальядолид
Испания. Примера (2009/2010)
32 тур
13 апреля, вторник 22:00 Вальядолид 2:1 Севилья
13 тур
5 декабря, суббота 20:00 Севилья 1:1 Вальядолид
Испания. Примера (2008/2009)
28 тур
21 марта, суббота 23:55 Севилья 4:1 Вальядолид
9 тур
2 ноября, воскресенье 19:00 Вальядолид 3:2 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
35 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Севилья 2:0 Вальядолид
16 тур
16 декабря, воскресенье 19:00 Вальядолид 0:0 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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