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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вальядолид
Севилья - Вальядолид: обзор матча 26 июня 2020
Севилья
26.06.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Завершен
Вальядолид
83'
Л. Окампос (П)
25'
Кико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вальядолид
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Л. Окампос
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Окампос
83'
82'
Желтая карточка
Х. Санчес
76'
Замена
К. Перес
️️️️
М. де ла Фуэнте
75'
Замена
О. Плано
️️️️
П. Эрвияс
75'
Замена
Э. Унал
️️️️
Мичел
71'
Желтая карточка
П. Эрвияс
69'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
В. Рубио
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Ф. Васкес
66'
Желтая карточка
Ф. Васкес
60'
59'
Замена
Р. Алькарас
️️️️
А. Бен Арфа
Желтая карточка
Ж. Кунде
58'
Замена
Сусо
️️️️
Л. де Йонг
46'
Замена
Х. Хордан
️️️️
Фернандо
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
Кико
Пас отдал
Мичел
Желтая карточка
Фернандо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
21
Мичел
ЦП
6
Феде
ЦП
2
Антонито
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Севилья
13
Хави Диас
ВР
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Сусо
ПВ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Вальядолид
13
Хосе Антонио Каро
ВР
26
Самуэль Перес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Вацлик
18
Эскудеро
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
11
Банега
7
Окампос
20
Васкес
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
3-3-3-1
1
Масип
22
Кико
15
Санчес
15
Гарсия
21
Мичел
6
Феде
2
Антонито
14
Эрвияс
8
Бен Арфа
20
Рубио
24
де ла Фуэнте
7
Окампос
9
Лопеш
9
Лопеш
7
Окампос
5
Фернандо
19
Хордан
19
Хордан
5
Фернандо
26
де Йонг
10
Сусо
10
Сусо
26
де Йонг
20
Васкес
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
20
Васкес
14
Эрвияс
20
Плано
20
Плано
14
Эрвияс
20
Рубио
22
Мартинес
22
Мартинес
20
Рубио
24
де ла Фуэнте
71
Перес
71
Перес
24
де ла Фуэнте
8
Бен Арфа
4
Алькарас
4
Алькарас
8
Бен Арфа
21
Мичел
20
Унал
20
Унал
21
Мичел
Остались в запасе
Севилья
Вальядолид
13
Хави Диас
ВР
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
9
Хосе Мена
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
17
Виктор Гарсия
ЦФ
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Хосе Антонио Каро
ВР
26
Самуэль Перес
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
9
Хосе Мена
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Остались в запасе
17
Виктор Гарсия
ЦФ
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Хосе Антонио Каро
ВР
26
Самуэль Перес
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Севилья - Вальядолид
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Валентин Писсаро Гомес
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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