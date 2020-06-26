Главные новости дня. Матч «Оренбург» – «Краснодар» не состоится, ЦСКА интересуется польским защитником Плахете

«Ливерпуль» обошел «Манчестер Юнайтед» по количеству трофеев.

Месси забил всего четыре гола командам из верхней половины таблицы Примеры.

Jezioro Sportu: ЦСКА предлагает за защитника «Шленска» Плахете 2,7 миллиона.

Клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца чемпионата.

Клопп станцевал перед игроками «Ливерпуля», празднуя чемпионство.

«СЭ»: Гончаренко готов работать с ЦСКА до конца сезона, руководство клуба взяло паузу на размышления.

«Сочи» – о матче с «Ростовом»: «Считаем неприемлемым «играть в поддавки» в профессиональном спорте».

Президент «Ростова»: «С «Арсеналом», скорее всего, будет играть академия».

Прядкин: «Матч «Оренбург» – «Краснодар» не состоится, «Ростов» и «Арсенал» могут сыграть боевыми составами».