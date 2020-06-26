Клопп станцевал перед игроками «Ливерпуля», празднуя чемпионство

Учитесь российские тренеришки
«Ливерпуль» продолжает праздновать досрочное чемпионство, которое стало для команды первым за 30 лет.
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп в ходе вечеринки, посвященной победе в АПЛ, станцевал перед футболистами.
- Немецкий специалист возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
- Для Клоппа чемпионский титул Премьер-лиги стал четвертым трофеем во главе команды.
The video all Liverpool fans have been waiting forJurgen Klopp’s moves are quite something pic.twitter.com/zl5eqkbr54— Goal (@goal) June 26, 2020