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    Клопп станцевал перед игроками «Ливерпуля», празднуя чемпионство

    «Ливерпуль» продолжает праздновать досрочное чемпионство, которое стало для команды первым за 30 лет.

    Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп в ходе вечеринки, посвященной победе в АПЛ, станцевал перед футболистами.

    • Немецкий специалист возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • Для Клоппа чемпионский титул Премьер-лиги стал четвертым трофеем во главе команды.

    Источник: Goal

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2245

      Axe111 27 минут назад

      Учитесь российские тренеришки

      0
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      Рейтинг: +713

      FaTeK1945ru > Axe111 15 минут назад

      ...вчера,утренним самолётом. группа российских тренеров улетели в Англию,к Клопу.Сегодня Клоп даст уроки танцев нашим тренерам.

      1
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      Рейтинг: +5901

      paracetamol 29 минут назад

      И никто клопа не раздавил? Случайно?

      0
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      Рейтинг: -344

      Аденн 42 минуты назад

      а на базе рвотного бЗенита привыкли к клопам. Дезинфекторы там частые гости. Стыд и срам вонючкам.

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      Рейтинг: +1113

      Evgeniy32 > Аденн 17 минут назад

      Конченый, а причем здесь Ливерпуль и Зенит? Тебя кто то отпетушил с Зенита что ли, что у тебя так пердак подгорает?))))))))

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    • ...
      Рейтинг: +2821

      solodealer 51 минуту назад

      Просто "для памяти": Ливер стал чемпионом, опередив МанСити (второго) более, чем на 20 очков... В прошлом году МанСити на финише обошёл Клоповцев...АЖ НА ОДНО ОЧКО!)))))
      Вызревало)))

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