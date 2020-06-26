Клопп станцевал перед игроками «Ливерпуля», празднуя чемпионство

«Ливерпуль» продолжает праздновать досрочное чемпионство, которое стало для команды первым за 30 лет.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп в ходе вечеринки, посвященной победе в АПЛ, станцевал перед футболистами.

Немецкий специалист возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.

Для Клоппа чемпионский титул Премьер-лиги стал четвертым трофеем во главе команды.