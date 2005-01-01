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    Прядкин: «Матч «Оренбург» – «Краснодар» не состоится, «Ростов» и «Арсенал» могут сыграть боевыми составами»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с проведением трех матчей 24-го тура РПЛ с участием команд, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом.

    «Оренбург» проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против «Краснодара», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке.

    «Ростов» сообщил лиге о готовности провести матч против «Арсенала», который запланирован на 27 июня. Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус. С учeтом выше сказанного, мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами».

    В течение недели [перед матчем с ЦСКА] игроки «Динамо» находились на изоляции на спортивной базе и ежедневно сдавали тесты, которые показывали отрицательные результаты. В настоящее время местный Роспотребнадзор готовит новое предписание, которое поступит в московский клуб до конца сегодняшнего дня», – сказал Прядкин.

    Общее собрание РПЛ проголосовало за внесение изменений в регламент

    Источник: Телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1508

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Смешнее всего, что сегодня не могут, а за два часа до игры объявят о том что игра состоится, и Краснодар получит технаря за неявку.

      0
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      Рейтинг: +1508

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Почему Роспотребнадзор наделён полномочиями вмешиваться проведения футбольного первенства. Это впервые в жизни, такое самоуправство!!! Кто их наделил такими полномочиями? В Белоруссии Батько запретил им рот открывать, и сидят он в тряпочку сморкаются, А страна работает, футболисты продолжают играть, болельщики на игры смотрят, а у нас они решают и спортивные и экономические вопросы. Может эти Роспотребнадорщики её и коровам прикажут, когда давать молоко?

      0
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      Рейтинг: +3627

      Hektor 84 > Кузьмич на трибуне 15 минут назад

      В России не осталось коров

      0
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      Рейтинг: -268

      Аденн 1 час назад

      А Краснодар потом через день будет играть. С одними перенесли, теперь с другими. Пистец мля.

      2
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      Рейтинг: +1508

      Кузьмич на трибуне > Аденн 1 час назад

      Потом будет смешнее , Краснодар уже два тура пропустил, и недобрал 6 очков, а теперь ещё с Ростовом пропустит и все московские клубы будут выше, потом прекратят ЧР по форс-мажору ,а Краснодар останется без еврокубков.

      1
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      Рейтинг: -268

      Аденн > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      а причем здесь токмо московские клубы? а зловонный бЗенит не приделах что ли?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1508

      Кузьмич на трибуне > Аденн 1 час назад

      А Зенит уже и так чемпион и будет играть в ЛЧ, а вот быков могу культур-мультур подвинуть. Три игры отложат, а потом остановят ЧР по форс мажору и на основании ситуации на последний тур распределят места.

      0
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      Рейтинг: -268

      Аденн > Кузьмич на трибуне 56 минут назад

      А не с подачи ли представителей бЗенитоса (Дюкова) это происходит. Шанс был не дать стать вонючкам чемпионом. Локо и Краснодар вполне могли. Убрали Краснодар. А там и Локо что нить придумают.

      1
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      Рейтинг: +1141

      волчарик > Аденн 50 минут назад

      И как это газпром газпромовский подарил 3 очка преследователю?

      0
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      Рейтинг: -268

      Аденн > волчарик 43 минуты назад

      где, когда? ты о чем? Газпром токмо хохлам да полякам может что то подарить.

      0
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      Рейтинг: +1141

      волчарик > Аденн 40 минут назад

      Сглупил,задавши тебе.Не отвечай.

      0
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      Рейтинг: +1056

      ГенГриг 1 час назад

      Шапито!!!

      6
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      Рейтинг: +3314

      Виталий Орехов > ГенГриг 32 секунды назад

      Cirque du Soleil отдыхает.

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