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  • Прядкин: «Матч «Оренбург» – «Краснодар» не состоится, «Ростов» и «Арсенал» могут сыграть боевыми составами»

Прядкин: «Матч «Оренбург» – «Краснодар» не состоится, «Ростов» и «Арсенал» могут сыграть боевыми составами»

26 июня 2020, 18:44
12

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с проведением трех матчей 24-го тура РПЛ с участием команд, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом.

«Оренбург» проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против «Краснодара», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке.

«Ростов» сообщил лиге о готовности провести матч против «Арсенала», который запланирован на 27 июня. Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус. С учeтом выше сказанного, мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами».

В течение недели [перед матчем с ЦСКА] игроки «Динамо» находились на изоляции на спортивной базе и ежедневно сдавали тесты, которые показывали отрицательные результаты. В настоящее время местный Роспотребнадзор готовит новое предписание, которое поступит в московский клуб до конца сегодняшнего дня», – сказал Прядкин.

Общее собрание РПЛ проголосовало за внесение изменений в регламент

Источник: Телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Ростов Арсенал Динамо ЦСКА Оренбург Краснодар Прядкин Сергей
Комментарии (12)
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ГенГриг
1593187160
Шапито!!!
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Кузьмич на трибуне
1593188499
Почему Роспотребнадзор наделён полномочиями вмешиваться проведения футбольного первенства. Это впервые в жизни, такое самоуправство!!! Кто их наделил такими полномочиями? В Белоруссии Батько запретил им рот открывать, и сидят он в тряпочку сморкаются, А страна работает, футболисты продолжают играть, болельщики на игры смотрят, а у нас они решают и спортивные и экономические вопросы. Может эти Роспотребнадорщики её и коровам прикажут, когда давать молоко?
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Кузьмич на трибуне
1593189367
Смешнее всего, что сегодня не могут, а за два часа до игры объявят о том что игра состоится, и Краснодар получит технаря за неявку.
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алдан2014
1593233352
Смех смехом,но получается весь чепм в пользу Зинаиды.Без всякой подоплёки, просто факты.Любая мелочь,в копилку питерских и их фарм клубов.
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Каратель помойников
1593235203
Проще говоря президент РПЛ сказал следующее "командам ротенберга и газпрема любые уступки и поблажки,а все остальные пусть крутятся как хотят( ну или просто х уй сосут)
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