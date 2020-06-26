Прядкин: «Матч «Оренбург» – «Краснодар» не состоится, «Ростов» и «Арсенал» могут сыграть боевыми составами»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с проведением трех матчей 24-го тура РПЛ с участием команд, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом.

«Оренбург» проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против «Краснодара», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке.

«Ростов» сообщил лиге о готовности провести матч против «Арсенала», который запланирован на 27 июня. Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус. С учeтом выше сказанного, мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами».

В течение недели [перед матчем с ЦСКА] игроки «Динамо» находились на изоляции на спортивной базе и ежедневно сдавали тесты, которые показывали отрицательные результаты. В настоящее время местный Роспотребнадзор готовит новое предписание, которое поступит в московский клуб до конца сегодняшнего дня», – сказал Прядкин.

Общее собрание РПЛ проголосовало за внесение изменений в регламент