Общее собрание РПЛ проголосовало за внесение изменений в регламент

В пятницу, 25 июня, состоялось онлайн-совещание руководства РПЛ И РФС с руководителями клубов и представителями медицинских штабов.

В ходе заседания представители клубов лиги заочно проголосовали за внесение изменений в регламент.

Поддержанные поправки предлагают:

1) исключить пункт, регулирующий минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря) – это позволит проводить игры при меньшем количестве готовых футболистов;

2) изменить пункт, предполагающий исключение команды из турнира за повторную неявку на матч;

3) утвердить пункт, согласно которому изменения в календарь вносятся при согласии всех участников матчей, а исполком РФС только одобряет достигнутые договоренности.

Итоговое решение о внесении поправок в регламент примет Бюро Исполкома РФС.