Общее собрание РПЛ проголосовало за внесение изменений в регламент

А про обнуление чего-нибудь нет ничего??
В пятницу, 25 июня, состоялось онлайн-совещание руководства РПЛ И РФС с руководителями клубов и представителями медицинских штабов.
В ходе заседания представители клубов лиги заочно проголосовали за внесение изменений в регламент.
Поддержанные поправки предлагают:
1) исключить пункт, регулирующий минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря) – это позволит проводить игры при меньшем количестве готовых футболистов;
2) изменить пункт, предполагающий исключение команды из турнира за повторную неявку на матч;
3) утвердить пункт, согласно которому изменения в календарь вносятся при согласии всех участников матчей, а исполком РФС только одобряет достигнутые договоренности.
Итоговое решение о внесении поправок в регламент примет Бюро Исполкома РФС.