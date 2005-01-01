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    Общее собрание РПЛ проголосовало за внесение изменений в регламент

    В пятницу, 25 июня, состоялось онлайн-совещание руководства РПЛ И РФС с руководителями клубов и представителями медицинских штабов.

    В ходе заседания представители клубов лиги заочно проголосовали за внесение изменений в регламент.

    Поддержанные поправки предлагают:

    1) исключить пункт, регулирующий минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря) – это позволит проводить игры при меньшем количестве готовых футболистов;

    2) изменить пункт, предполагающий исключение команды из турнира за повторную неявку на матч;

    3) утвердить пункт, согласно которому изменения в календарь вносятся при согласии всех участников матчей, а исполком РФС только одобряет достигнутые договоренности.

    Итоговое решение о внесении поправок в регламент примет Бюро Исполкома РФС.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1848

      rash1959 53 минуты назад

      А про обнуление чего-нибудь нет ничего??

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