«СЭ»: Гончаренко готов работать с ЦСКА до конца сезона, руководство клуба взяло паузу на размышления

Будущее главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко находится под вопросом.
По информации «СЭ», белорусский специалист еще в среду прибыл в Москву и выразил готовность вернуться к исполнению обязанностей до конца сезона.
Однако руководство клуба не спешит с решением, в связи с чем взяло паузу на размышления.
Ожидается, что в ближайшие дни состоится встреча Гончаренко с президентом ЦСКА Евгением Гинером.
- В прошлую субботу после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) тренер подал в отставку и уехал в Белоруссию.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
- Из-за выезда за пределы России Гончаренко вынужден провести две недели на самоизоляции. Таким образом, он пропустит три ближайших матча.
Источник: «Спорт-Экспресс»