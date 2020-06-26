«СЭ»: Гончаренко готов работать с ЦСКА до конца сезона, руководство клуба взяло паузу на размышления

Будущее главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко находится под вопросом.

По информации «СЭ», белорусский специалист еще в среду прибыл в Москву и выразил готовность вернуться к исполнению обязанностей до конца сезона.

Однако руководство клуба не спешит с решением, в связи с чем взяло паузу на размышления.

Ожидается, что в ближайшие дни состоится встреча Гончаренко с президентом ЦСКА Евгением Гинером.