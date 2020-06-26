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  • «СЭ»: Гончаренко готов работать с ЦСКА до конца сезона, руководство клуба взяло паузу на размышления

«СЭ»: Гончаренко готов работать с ЦСКА до конца сезона, руководство клуба взяло паузу на размышления

26 июня 2020, 15:30
12

Будущее главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко находится под вопросом.

По информации «СЭ», белорусский специалист еще в среду прибыл в Москву и выразил готовность вернуться к исполнению обязанностей до конца сезона.

Однако руководство клуба не спешит с решением, в связи с чем взяло паузу на размышления.

Ожидается, что в ближайшие дни состоится встреча Гончаренко с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

  • В прошлую субботу после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) тренер подал в отставку и уехал в Белоруссию.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
  • Из-за выезда за пределы России Гончаренко вынужден провести две недели на самоизоляции. Таким образом, он пропустит три ближайших матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Гинер Евгений
Комментарии (12)
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Hektor 84
1593181452
А как же двух недельный карантин? Или на бульбашей закон не распространяется? Понавезут заразы в Россию.
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Lester84
1593182166
Пускай уже Овчинников до конца сезона тренирует - по-моему он свой шанс заслужил
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alll-1
1593182583
истеричка
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Алехсбургер.
1593183032
Коней на плато не меняют...
Ответить
моэм
1593186250
Да отпустите наконец человека!...не хочет человек работать в ЦСКА , ...зачем пытаться удерживать?...тем более слух о его желании уйти прошёл ещё осенью...видимо ЦСКА пообещало ему усиление ,но не шмогло ….чего теперь попу мучить?
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ruded
1593188468
половину зарплаты нужно срезать за истерики публичные
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KOLBIS
1593191326
Предсказуемо...Когда только заистерил,я сразу писал,что это эмоции,но карантин отсидит,да и з\п урежут и правильно,не девочки же...
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житель СПб
1593237476
Вот тут пошутили насчет Семина - а было бы круто! Уверен, что был бы результат! Жаль только, что это шутка, не более. Обе стороны не согласятся. А по Ганчаренко - это уже шоу чистой воды. Даже читать об этом стыдно как-то.
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RJM555
1593241527
пока карантин отсидит чемпионат закончиться......армейцы вроде нормальный клуб но зачем им тупой тренер не понимаю уехал приехал....
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zigbert
1593262927
Эмоции улеглись. Теперь надо ждать более взвешенного решения.
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