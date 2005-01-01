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    «СЭ»: Гончаренко готов работать с ЦСКА до конца сезона, руководство клуба взяло паузу на размышления

    Будущее главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко находится под вопросом.

    По информации «СЭ», белорусский специалист еще в среду прибыл в Москву и выразил готовность вернуться к исполнению обязанностей до конца сезона.

    Однако руководство клуба не спешит с решением, в связи с чем взяло паузу на размышления.

    Ожидается, что в ближайшие дни состоится встреча Гончаренко с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

    • В прошлую субботу после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) тренер подал в отставку и уехал в Белоруссию.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
    • Из-за выезда за пределы России Гончаренко вынужден провести две недели на самоизоляции. Таким образом, он пропустит три ближайших матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +15415

      bset 58 минут назад

      Главное, чтобы результат был. И, наверное, стоит матч с Динамо посмотреть под руководством Овчинникова (надеюсь, настоящего, без заготовок от Ганчаренко).

      1
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      Рейтинг: +2877

      TOMSON 1 час назад

      Чем нравится ЦСКА, так это тем, что у них мало поспешных решений. Тому же Локо поучится

      2
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    • ...
      Рейтинг: +96

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Зачем Гончаренко возвращать в команду, рабочей обстановки уже все равно не будет. Лучше Семина подписать до конца сезона, а там уже посмотреть...

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