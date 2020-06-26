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  • «Сочи» – о матче с «Ростовом»: «Считаем неприемлемым «играть в поддавки» в профессиональном спорте»

«Сочи» – о матче с «Ростовом»: «Считаем неприемлемым «играть в поддавки» в профессиональном спорте»

26 июня 2020, 17:17
21

Пресс-служба «Сочи» опубликовала официальное заявление в связи с критикой в адрес клуба после проведения матча 23-го тура РПЛ против «Ростова».

  • Основной состав южан разгромил молодежку донской команды со счетом 10:1.
  • «Ростов» из-за вспышки коронавируса вынужденно отправил на игру воспитанников академии в возрасте от 16 до 19 лет.

«Принимая во внимание многочисленные высказывания в СМИ о прошедшем матче «Сочи» – «Ростов», руководство ФК «Сочи» полагает необходимым изложить исчерпывающее мнение о ситуации.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ТИНЬКОФФ Российская Премьер-Лига проводится со значительными ограничениями, дополнительными требованиями к организаторам матчей и в соответствии с отдельно разработанным календарем матчей, ограничивающим возможности переноса игр. Официальное обращение с просьбой о переносе игры поступило от ФК «Ростов» за сутки до проведения матча.

Непосредственно в день проведения матча ФК «Ростов» сообщил о прибытии команды с просьбой предоставить все необходимое для его проведения. Официальной информации о персональном составе команды, прибывшей для проведения матча ФК «Ростов» не предоставлял, хотя из иных источников поступала информация об участии в матче молодых игроков. Решение о составе было принято непосредственно руководством ФК «Ростов», никем иным такое решение не может быть принято.

Со своей стороны ФК «Сочи» не имело возможности задействовать резервный или молодежный состав команды, принимая во внимание, что о решении ФК «Ростов» об участии в матче стало известно непосредственно в день игры. В игре приняли участие те футболисты, которые изначально готовились к ее проведению, вне зависимости от того, какие игроки бы приняли участие в матче со стороны ФК «Ростов». Кроме того, игроки молодежной команды ФК «Сочи» были задействованы в организации матча в чистой зоне. Заменить их также не представлялось возможным.

Команда ФК «Сочи» не позволила себе проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику. ФК «Сочи» считает неприемлемым «играть в поддавки» в профессиональном спорте. Не представляется более вопиющего способа проявить свое неуважение к сопернику, чем «поддавки» или необоснованные уступки. Напротив, по мнению ФК «Сочи», уважение к сопернику проявляется в приложении усилий для достижения максимального результата.

ФК «Сочи» выражает благодарность игрокам ФК «Ростов», принявшим участие в матче, они приобрели бесценный опыт выступления в официальном матче, продемонстрировали высокий уровень игры, готовность в будущем играть на профессиональном уровне.Отдельно отмечаем вратаря ростовской команды Дениса Попова, установившего рекорд Российской Премьер-Лиги по количеству сейвов за матч», – говорится в заявлении.

Источник: Официальный сайт «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (21)
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NewLife
1593182155
Фуфло-клуб. Уже тошнит от мерзавцев.
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ААМ
1593182161
А поступить как "Краснодар" было слабо!?
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evgevg13
1593182562
Они вообще о- хре- нели. Типа ничего не знали, ничего не слышали. Но мы проффи. Тошнотики искусственные
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Hren
1593182920
Оправдания не помогут. ПОЗОРНИКИ!
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sobaka120982
1593183337
Не понимаю зачем что то объяснять этим баранам!!)) жду победы в Грозном!!!
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морозз
1593183994
Понимание того, что их действия ( Сочи ) противоречит самому смыслу футбола...заставила руководство бомжей 2 искать причину, обеляющую их самих и клуб от обвинений общественности в Недопустимости такой игры! Когда горит хвост, многим присуще тушение пожара чужими руками...
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моэм
1593184175
Уж промолчали бы в недобрый час ...коли обгадились.
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ufos73
1593186688
ФК Соски в следующем туре должны выйти в юбочках и на футболках с надписью "Пацаны не бейте, лучше обо*ыти!" Позорник! Такого позора за 30 дет ни разу в нашем футболе не было!
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portero
1593186740
сегодня Ахмат показывает вам , уровень вашего профессионализма ...
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Мага 13
1593189146
оправдания пресс-службы сочи звучат жалко, лучше б промолчали, читать противно.
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