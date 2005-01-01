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    «Сочи» – о матче с «Ростовом»: «Считаем неприемлемым «играть в поддавки» в профессиональном спорте»

    Пресс-служба «Сочи» опубликовала официальное заявление в связи с критикой в адрес клуба после проведения матча 23-го тура РПЛ против «Ростова».

    • Основной состав южан разгромил молодежку донской команды со счетом 10:1.
    • «Ростов» из-за вспышки коронавируса вынужденно отправил на игру воспитанников академии в возрасте от 16 до 19 лет.

    «Принимая во внимание многочисленные высказывания в СМИ о прошедшем матче «Сочи» – «Ростов», руководство ФК «Сочи» полагает необходимым изложить исчерпывающее мнение о ситуации.

    В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ТИНЬКОФФ Российская Премьер-Лига проводится со значительными ограничениями, дополнительными требованиями к организаторам матчей и в соответствии с отдельно разработанным календарем матчей, ограничивающим возможности переноса игр. Официальное обращение с просьбой о переносе игры поступило от ФК «Ростов» за сутки до проведения матча.

    Непосредственно в день проведения матча ФК «Ростов» сообщил о прибытии команды с просьбой предоставить все необходимое для его проведения. Официальной информации о персональном составе команды, прибывшей для проведения матча ФК «Ростов» не предоставлял, хотя из иных источников поступала информация об участии в матче молодых игроков. Решение о составе было принято непосредственно руководством ФК «Ростов», никем иным такое решение не может быть принято.

    Со своей стороны ФК «Сочи» не имело возможности задействовать резервный или молодежный состав команды, принимая во внимание, что о решении ФК «Ростов» об участии в матче стало известно непосредственно в день игры. В игре приняли участие те футболисты, которые изначально готовились к ее проведению, вне зависимости от того, какие игроки бы приняли участие в матче со стороны ФК «Ростов». Кроме того, игроки молодежной команды ФК «Сочи» были задействованы в организации матча в чистой зоне. Заменить их также не представлялось возможным.

    Команда ФК «Сочи» не позволила себе проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику. ФК «Сочи» считает неприемлемым «играть в поддавки» в профессиональном спорте. Не представляется более вопиющего способа проявить свое неуважение к сопернику, чем «поддавки» или необоснованные уступки. Напротив, по мнению ФК «Сочи», уважение к сопернику проявляется в приложении усилий для достижения максимального результата.

    ФК «Сочи» выражает благодарность игрокам ФК «Ростов», принявшим участие в матче, они приобрели бесценный опыт выступления в официальном матче, продемонстрировали высокий уровень игры, готовность в будущем играть на профессиональном уровне.Отдельно отмечаем вратаря ростовской команды Дениса Попова, установившего рекорд Российской Премьер-Лиги по количеству сейвов за матч», – говорится в заявлении.

    Источник: Официальный сайт «Сочи»

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии15
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      Рейтинг: +39825

      portero 7 минут назад

      сегодня Ахмат показывает вам , уровень вашего профессионализма ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9340

      ufos73 7 минут назад

      ФК Соски в следующем туре должны выйти в юбочках и на футболках с надписью "Пацаны не бейте, лучше обо*ыти!" Позорник! Такого позора за 30 дет ни разу в нашем футболе не было!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3879

      sochi-2013 12 минут назад

      Представляю, сколько го.. негатива вылили бы на Сочи, выиграй они 3:1! Л0хи- это было бы самое мягкое.
      Да и с ростовскими пацанами, такой счет мог сыграть злую шутку- мы УЖЕ МАСТЕРА, просто чуть не повезло, а так они поняли, что есть куда расти.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15423

      bset 36 минут назад

      А игра в поддавки с Зенитом?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +602

      моэм 49 минут назад

      Уж промолчали бы в недобрый час ...коли обгадились.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3216

      морозз 52 минуты назад

      Понимание того, что их действия ( Сочи ) противоречит самому смыслу футбола...заставила руководство бомжей 2 искать причину, обеляющую их самих и клуб от обвинений общественности в Недопустимости такой игры!
      Когда горит хвост, многим присуще тушение пожара чужими руками...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1737

      sobaka120982 1 час назад

      Не понимаю зачем что то объяснять этим баранам!!)) жду победы в Грозном!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1737

      sobaka120982 > sobaka120982 30 минут назад

      Ребята болейте за Сочи , может и вам жизнь улыбнётся и возможно будете тоже жить здесь на тёплом побережье

      1
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      Рейтинг: +98

      Hren 1 час назад

      Оправдания не помогут. ПОЗОРНИКИ!

      2
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      Рейтинг: +1446

      evgevg13 1 час назад

      Они вообще о- хре- нели. Типа ничего не знали, ничего не слышали. Но мы проффи. Тошнотики искусственные

      3
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      Рейтинг: +3135

      alarm 1 час назад

      позор спартаку!

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