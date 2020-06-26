«Сочи» – о матче с «Ростовом»: «Считаем неприемлемым «играть в поддавки» в профессиональном спорте»

Пресс-служба «Сочи» опубликовала официальное заявление в связи с критикой в адрес клуба после проведения матча 23-го тура РПЛ против «Ростова».

Основной состав южан разгромил молодежку донской команды со счетом 10:1.

«Ростов» из-за вспышки коронавируса вынужденно отправил на игру воспитанников академии в возрасте от 16 до 19 лет.

«Принимая во внимание многочисленные высказывания в СМИ о прошедшем матче «Сочи» – «Ростов», руководство ФК «Сочи» полагает необходимым изложить исчерпывающее мнение о ситуации.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ТИНЬКОФФ Российская Премьер-Лига проводится со значительными ограничениями, дополнительными требованиями к организаторам матчей и в соответствии с отдельно разработанным календарем матчей, ограничивающим возможности переноса игр. Официальное обращение с просьбой о переносе игры поступило от ФК «Ростов» за сутки до проведения матча.

Непосредственно в день проведения матча ФК «Ростов» сообщил о прибытии команды с просьбой предоставить все необходимое для его проведения. Официальной информации о персональном составе команды, прибывшей для проведения матча ФК «Ростов» не предоставлял, хотя из иных источников поступала информация об участии в матче молодых игроков. Решение о составе было принято непосредственно руководством ФК «Ростов», никем иным такое решение не может быть принято.

Со своей стороны ФК «Сочи» не имело возможности задействовать резервный или молодежный состав команды, принимая во внимание, что о решении ФК «Ростов» об участии в матче стало известно непосредственно в день игры. В игре приняли участие те футболисты, которые изначально готовились к ее проведению, вне зависимости от того, какие игроки бы приняли участие в матче со стороны ФК «Ростов». Кроме того, игроки молодежной команды ФК «Сочи» были задействованы в организации матча в чистой зоне. Заменить их также не представлялось возможным.

Команда ФК «Сочи» не позволила себе проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику. ФК «Сочи» считает неприемлемым «играть в поддавки» в профессиональном спорте. Не представляется более вопиющего способа проявить свое неуважение к сопернику, чем «поддавки» или необоснованные уступки. Напротив, по мнению ФК «Сочи», уважение к сопернику проявляется в приложении усилий для достижения максимального результата.

ФК «Сочи» выражает благодарность игрокам ФК «Ростов», принявшим участие в матче, они приобрели бесценный опыт выступления в официальном матче, продемонстрировали высокий уровень игры, готовность в будущем играть на профессиональном уровне.Отдельно отмечаем вратаря ростовской команды Дениса Попова, установившего рекорд Российской Премьер-Лиги по количеству сейвов за матч», – говорится в заявлении.