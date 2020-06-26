Президент «Ростова»: «С «Арсеналом», скорее всего, будет играть академия»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопрос, каким составом сыграет команда в ближайшем матче РПЛ против тульского «Арсенала».

– Получится ли выставить на завтрашнюю игру с «Арсеналом» основной состав?

– Пока непонятно, скорее всего, будет играть академия.