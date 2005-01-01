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    Президент «Ростова»: «С «Арсеналом», скорее всего, будет играть академия»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопрос, каким составом сыграет команда в ближайшем матче РПЛ против тульского «Арсенала».

    – Получится ли выставить на завтрашнюю игру с «Арсеналом» основной состав?

    – Пока непонятно, скорее всего, будет играть академия.

    • Игра состоится в субботу, 27 июня.
    • Из-за вспышки коронавируса в клубе весь основной состав и тренерский штаб находится на карантине.
    • В прошлом матче за «Ростов» играли воспитанники 16-19 лет и были разгромлены «Сочи» со счетом 1:10.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +39825

      portero 4 минуты назад

      да уж... и что опять перенести игру нельзя??? чинуши в сторонке деньги считают?

      0
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      Рейтинг: +1527

      _Kesh_Suntar_ 11 минут назад

      Как же обидно! Шансы были в ЛЧ! Теперь еще ЛЕ под вопросам!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7195

      ilichkadr 32 минуты назад

      Надо выпускать молодежь. Пусть набираются опыта!!!!!

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