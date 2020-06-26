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  • Президент «Ростова»: «С «Арсеналом», скорее всего, будет играть академия»

Президент «Ростова»: «С «Арсеналом», скорее всего, будет играть академия»

26 июня 2020, 18:18
19

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопрос, каким составом сыграет команда в ближайшем матче РПЛ против тульского «Арсенала».

– Получится ли выставить на завтрашнюю игру с «Арсеналом» основной состав?

– Пока непонятно, скорее всего, будет играть академия.

  • Игра состоится в субботу, 27 июня.
  • Из-за вспышки коронавируса в клубе весь основной состав и тренерский штаб находится на карантине.
  • В прошлом матче за «Ростов» играли воспитанники 16-19 лет и были разгромлены «Сочи» со счетом 1:10.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Арсенал
Комментарии (19)
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_Kesh_Suntar_
1593186470
Как же обидно! Шансы были в ЛЧ! Теперь еще ЛЕ под вопросам!
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sobaka120982
1593187470
Как же так , потом и арсенал говно будет?
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Fan Loko mik
1593190791
Ростову КИРДЫК!
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Fan Loko mik
1593191262
Ну и НАХР.НА было возобновлять ЧР????
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Мортус
1593193681
Кругом дичайший развал. Пропади он пропадом этот сезон. Назначте уже чемпиона, раздайте еврокубки и забудте о нем навсегда.
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releboy
1593200041
Заканчивайте этот цирк с чемпионатом...
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vmonomah17
1593209071
Это карма ростова за подписание любовника кокошки мамая.
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алдан2014
1593233574
Бардельеро!!! Как говорил Шукшин.
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Каратель помойников
1593235762
Топят Ростов,отправьте вообще 2009-2010 года,может тогда в РФС о чём то задумаются
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zigbert
1593347598
РФС и РПЛ просто закрывают лицо руками.
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