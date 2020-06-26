Президент «Ростова»: «С «Арсеналом», скорее всего, будет играть академия»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопрос, каким составом сыграет команда в ближайшем матче РПЛ против тульского «Арсенала».
– Получится ли выставить на завтрашнюю игру с «Арсеналом» основной состав?
– Пока непонятно, скорее всего, будет играть академия.
- Игра состоится в субботу, 27 июня.
- Из-за вспышки коронавируса в клубе весь основной состав и тренерский штаб находится на карантине.
- В прошлом матче за «Ростов» играли воспитанники 16-19 лет и были разгромлены «Сочи» со счетом 1:10.
Источник: «Спорт-Экспресс»