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    Месси забил всего четыре гола командам из верхней половины таблицы Примеры

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси большую часть своих голов в нынешнем сезоне оформил в ворота команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании.

    33-летний аргентинец забил 17 мячей (всего – 21 гол) командам, находящимся во второй половине турнирной таблицы.

    Четыре мяча в ворота команд верхней половины таблицы были забиты в играх с мадридским «Атлетико», «Севильей», «Гранадой» и «Реалом Сосьед».

    • Действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.
    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
    • Аргентинец – лучший бомбардир текущего сезона Примеры.

    Источник: Твиттер журналиста Ману Хередии

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    Сегодня, 09:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +597

      моэм 12 минут назад

      Так забивает же , очки приносит …. а некоторые звёзды мажут и мажут и кусками накладывают...а всё бестолку...тут ясно только одно ...Месси - молодец....это фисё.

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      Рейтинг: +2816

      solodealer 44 минуты назад

      Лучший спец по средним командам))

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