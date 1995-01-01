Месси забил всего четыре гола командам из верхней половины таблицы Примеры

Так забивает же , очки приносит …. а некоторые звёзды мажут и мажут и кусками накладывают...а всё бестолку...тут ясно только одно ...Месси - молодец....это фисё.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси большую часть своих голов в нынешнем сезоне оформил в ворота команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании.
33-летний аргентинец забил 17 мячей (всего – 21 гол) командам, находящимся во второй половине турнирной таблицы.
Четыре мяча в ворота команд верхней половины таблицы были забиты в играх с мадридским «Атлетико», «Севильей», «Гранадой» и «Реалом Сосьед».
- Действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.
- Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
- Аргентинец – лучший бомбардир текущего сезона Примеры.