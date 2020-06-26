Месси забил всего четыре гола командам из верхней половины таблицы Примеры

Форвард «Барселоны» Лионель Месси большую часть своих голов в нынешнем сезоне оформил в ворота команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании.

33-летний аргентинец забил 17 мячей (всего – 21 гол) командам, находящимся во второй половине турнирной таблицы.

Четыре мяча в ворота команд верхней половины таблицы были забиты в играх с мадридским «Атлетико», «Севильей», «Гранадой» и «Реалом Сосьед».