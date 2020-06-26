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  • Месси забил всего четыре гола командам из верхней половины таблицы Примеры

Месси забил всего четыре гола командам из верхней половины таблицы Примеры

26 июня 2020, 09:39
15

Форвард «Барселоны» Лионель Месси большую часть своих голов в нынешнем сезоне оформил в ворота команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании.

33-летний аргентинец забил 17 мячей (всего – 21 гол) командам, находящимся во второй половине турнирной таблицы.

Четыре мяча в ворота команд верхней половины таблицы были забиты в играх с мадридским «Атлетико», «Севильей», «Гранадой» и «Реалом Сосьед».

  • Действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.
  • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
  • Аргентинец – лучший бомбардир текущего сезона Примеры.

Источник: Твиттер журналиста Ману Хередии
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (15)
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моэм
1593155815
Так забивает же , очки приносит …. а некоторые звёзды мажут и мажут и кусками накладывают...а всё бестолку...тут ясно только одно ...Месси - молодец....это фисё.
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кто там
1593156866
Вот вам и 6 разовый обладатель ЗМ, мало того что игрок одной команды так ещё и забивает аутсайдерам только. Вот что значит пиар компания.
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Жорик кекс обжорик
1593158520
как бы его не хейтили, всеровно он будет лучшим!!!
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Plyash
1593162261
А не надо смотреть нынешний сезон,это не показатель.А сколько Лео наколотил лидерам Примеры за все годы выступлений и лучшим командам на Еврокубках,сможете сказать? Как не крути,лучше его никого нет и в ближайшее время не будет.Так что наслаждайтесь,пока он на поле.
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Garrincha58
1593164020
Смолов круче он забил Реалу
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Garrincha58
1593164026
Комментарий удален.
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petr69
1593166087
такая же ситуация и в играх за сборную, посмотрите статистику.Но маркетологи у Месси О-ГО-ГО.Недавно договорились до того, что он чуть ли не лучший по игре головой
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VITOLD37
1593166756
Зато никто больше него не забивал в Эль Классико -- 26 мячей, да и другим топ командам наколотил вдоволь, один сезон не показатель, хватит его троллить
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DeStar
1593167624
И че? сезон сам по себе гг получается в футболе, ну не забил он всем подряд и че теперь? меня больше пугает то ,что коментаторы роналду за это хаят, а месси тут защищать пытаются, месси то в порядке, просто в команде уже почти никто и не играет кроме него, разве что видаль какой)
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