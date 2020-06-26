Смолов попал в заявку «Сельты» на игру с «Барселоной»

«Сельта» опубликовала заявку на матч 32 тура с «Барселоной».
В заявку попал форвард Федор Смолов. Россиянин не может забить уже семь матчей подряд.
Матч «Сельты» с «Барсой» состоится в субботу.
- Испанский клуб арендовал Смолова у «Локомотива» до конца сезона с опцией выкупа.
- «Сельта» занимает в Примере 16-е место.
- «Барселона» идет второй, имея по 68 очков с лидирующим «Реалом»
Os 24 convocados para o #CeltaBarça. Afouteza e a pola vitoria!— RC Celta #CandoHaiPaixón (@RCCelta) June 26, 2020
https://t.co/WxBzJa85td#CandoHaiPaixón pic.twitter.com/tWZdfgdJIA
Источник: Твиттер «Сельты»