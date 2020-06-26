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    Смолов попал в заявку «Сельты» на игру с «Барселоной»

    «Сельта» опубликовала заявку на матч 32 тура с «Барселоной».

    В заявку попал форвард Федор Смолов. Россиянин не может забить уже семь матчей подряд.

    Матч «Сельты» с «Барсой» состоится в субботу.

    • Испанский клуб арендовал Смолова у «Локомотива» до конца сезона с опцией выкупа.
    • «Сельта» занимает в Примере 16-е место.
    • «Барселона» идет второй, имея по 68 очков с лидирующим «Реалом»

    Источник: Твиттер «Сельты»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10203

      Cules2013 31 секунду назад

      не дай бог он нам забьёт)))
      хотя, если победа будет за Барсой, то так уж и быть)

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