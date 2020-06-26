Кроос – о поражении в финале ЛЧ-2012: «Пил так много, что пришлось вызвать врача»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, как напился после поражения в финале Лиги чемпионов 2012 года, в котором «Бавария» проиграла«Челси».

«Это было нехорошо, но, по крайней мере, для этого была причина. Я помню, что Джесси (жена Крооса – Джессика) тогда сказала: «Мы не можем вызвать врача».

Представьте, что я вызвал врача скорой помощи, потому что напился! Но другого способа облегчить боль от поражения не было. В конце концов мне пришлось самому звонить в скорую. Я подумал, что нельзя допустить, чтобы стало еще хуже», – признался футболист.

В финале ЛЧ-2012 «Бавария» и «Челси» сыграли вничью 1:1 в основное время матча – голы забили Томас Мюллер и Дидье Дрогба. В серии пенальти сильнее оказались лондонцы – 4:3.

Кроос играл за «Баварию» с 2007 по 2014 годы, после чего был продан в «Реал».