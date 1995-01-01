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    Кроос – о поражении в финале ЛЧ-2012: «Пил так много, что пришлось вызвать врача»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, как напился после поражения в финале Лиги чемпионов 2012 года, в котором «Бавария» проиграла«Челси».

    «Это было нехорошо, но, по крайней мере, для этого была причина. Я помню, что Джесси (жена Крооса – Джессика) тогда сказала: «Мы не можем вызвать врача».

    Представьте, что я вызвал врача скорой помощи, потому что напился! Но другого способа облегчить боль от поражения не было. В конце концов мне пришлось самому звонить в скорую. Я подумал, что нельзя допустить, чтобы стало еще хуже», – признался футболист.

    В финале ЛЧ-2012 «Бавария» и «Челси» сыграли вничью 1:1 в основное время матча – голы забили Томас Мюллер и Дидье Дрогба. В серии пенальти сильнее оказались лондонцы – 4:3.

    Кроос играл за «Баварию» с 2007 по 2014 годы, после чего был продан в «Реал».

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8423

      KOLBIS 38 минут назад

      Ну а потом 3 раза подряд от радости)))

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