Сборная России сыграет первый матч в Лиге наций 3 сентября дома с сербами

Стало известно точное расписание матчей сборной России в Лиге наций.

Первую игру команда Станислава Черчесова проведет дома 3 сентября против сборной Сербии. Через три дня россияне отправятся в гости к сборной Венгрии.

11 и 14 октября сборная России сыграет два домашних матча со сборными Турции и Венгрии соответственно, 15 и 18 ноября – на выезде с турками и сербами.