Сборная России сыграет первый матч в Лиге наций 3 сентября дома с сербами

Стало известно точное расписание матчей сборной России в Лиге наций.
Первую игру команда Станислава Черчесова проведет дома 3 сентября против сборной Сербии. Через три дня россияне отправятся в гости к сборной Венгрии.
11 и 14 октября сборная России сыграет два домашних матча со сборными Турции и Венгрии соответственно, 15 и 18 ноября – на выезде с турками и сербами.
- Стыковые матчи за места на Евро-2020 по итогам первого розыгрыша Лиги наций запланированы на 8 октября и 12 ноября.
- Первым победителем Лиги наций стала сборная Португалии.
Источник: Твиттер сборной России