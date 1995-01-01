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    «Зенит», «Ахмат» и «Тамбов» закупили мини-лаборатории для тестирования игроков на коронавирус

    «Зенит», «Ахмат» и «Тамбов» заключили соглашение о сотрудничестве с компанией «Эвотэк-Мирай Геномикс» на поставку мини-лабораторий для экспресс-тестирования на коронавирус в клубах.

    Портативные лаборатории позволят существенно сократить время на выявление случаев заражения, сообщается на сайте РПЛ. Они используют уникальную технологию быстрого генетического выявления коронавируса методом изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp.

    На прошлой неделе вспышки коронавируса были зафиксированы в «Ростове» и «Динамо». Сегодня стало известно о восьми случаях заражения COVID-19 в «Оренбурге».

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -210

      Аденн 3 минуты назад

      будут проверять бЗенитец на вшивость. бу-га-га

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      Рейтинг: +719

      valkam72 55 минут назад

      Синитным помимо этого и на педикулез надо ещё проверяться!

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