«Зенит», «Ахмат» и «Тамбов» закупили мини-лаборатории для тестирования игроков на коронавирус

«Зенит», «Ахмат» и «Тамбов» заключили соглашение о сотрудничестве с компанией «Эвотэк-Мирай Геномикс» на поставку мини-лабораторий для экспресс-тестирования на коронавирус в клубах.

Портативные лаборатории позволят существенно сократить время на выявление случаев заражения, сообщается на сайте РПЛ. Они используют уникальную технологию быстрого генетического выявления коронавируса методом изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp.

На прошлой неделе вспышки коронавируса были зафиксированы в «Ростове» и «Динамо». Сегодня стало известно о восьми случаях заражения COVID-19 в «Оренбурге».