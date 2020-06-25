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    «СЭ»: «Оренбург» начал готовить игроков молодежки к матчу с «Краснодаром»

    Игроки «Оренбурга» 2003 и 2004 годов рождения приступили к тренировкам перед субботним матчем с «Краснодаром», пишет «Спорт-Экспресс».

    Юноши сегодня пройдут тестирование на коронавирус. Тем временем спортивный директор клуба Дмитрий Андреев рассказал, что участие молодежки в игре 24-го тура возможно, так как встречу перенести на другую дату будет сложно.

    О вспышке коронавируса в «Оренбурге» сообщил комментатор Нобель Арустамян.

    Ранее несколько случаев заболевания коронавирусом были выявлены в «Ростове» и «Динамо», обе команды ушли на карантин. Ростовчанам пришлось выставить на игру с «Сочи» игроков академии (матч был проигран со счетом 1:10), встреча москвичей с «Краснодаром» была перенесена на 19 июля.

    У «Оренбурга» – коронавирус (матч через два дня). Еще вопрос – как дела у «Локо», который закрылся на базе после «Оренбурга»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2020 15:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 июня 2020, 10:26

      Странные игры и ущербный чемпионат.

      2
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      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 25 июня 2020, 20:24

      Опять игру Краснодара отложат. Все московские сыграют, и заработают очки, Краснодар так и закончит турнир без игр

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июня 2020, 18:59

      коронавирус наверное боится Краснодар как только матч с ними так соперник на самоизоляцию,а вообще то надо присваивать баранку зачем новые 10-0 или ещё того хуже, баранка 0-3 и все дела

      1
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 25 июня 2020, 18:31

      Галицкий, ежели что рыцаря не включай.
      Раз такие правила предлагают - по полной играй.

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