«СЭ»: «Оренбург» начал готовить игроков молодежки к матчу с «Краснодаром»

Игроки «Оренбурга» 2003 и 2004 годов рождения приступили к тренировкам перед субботним матчем с «Краснодаром», пишет «Спорт-Экспресс».

Юноши сегодня пройдут тестирование на коронавирус. Тем временем спортивный директор клуба Дмитрий Андреев рассказал, что участие молодежки в игре 24-го тура возможно, так как встречу перенести на другую дату будет сложно.

О вспышке коронавируса в «Оренбурге» сообщил комментатор Нобель Арустамян.

Ранее несколько случаев заболевания коронавирусом были выявлены в «Ростове» и «Динамо», обе команды ушли на карантин. Ростовчанам пришлось выставить на игру с «Сочи» игроков академии (матч был проигран со счетом 1:10), встреча москвичей с «Краснодаром» была перенесена на 19 июля.

У «Оренбурга» – коронавирус (матч через два дня). Еще вопрос – как дела у «Локо», который закрылся на базе после «Оренбурга»