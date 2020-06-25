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  • Арустамян: «Несколько игроков «Оренбурга» заразились коронавирусом, команда на карантине»

Арустамян: «Несколько игроков «Оренбурга» заразились коронавирусом, команда на карантине»

25 июня 2020, 13:26
21

Футболисты и сотрудники «Оренбурга» заразились коронавирусом, пишет комментатор Нобель Арустамян.

«По моим данным, несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус. Клуб в ожидании повторных тестов. Команда села на карантин.

«Краснодар» имеет шансы пропустить второй тур подряд. Именно он — ближайший соперник «Оренбурга»: матч запланирован на 27 июня, на 14:00», – сообщил инсайдер.

Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в «Ростове» и «Динамо», обе команды ушли на карантин. Ростовчанам пришлось выставить на игру с «Сочи» игроков академии (матч был проигран со счетом 1:10), встреча москвичей с «Краснодаром» была перенесена на 19 июля.

У «Оренбурга» – коронавирус (матч через два дня). Еще вопрос – как дела у «Локо», который закрылся на базе после «Оренбурга»

Источник: Телеграм Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Оренбург Краснодар Арустамян Нобель
Комментарии (21)
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Sergh4
1593080963
Зае..сь!!! Ну что перенесут или школьников отправят?
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vsespartak01
1593081325
пора заканчивать это посмешище!не надо было и начинать!
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Alejandrrro
1593082924
РПЛ превращается в PUBG - кто последний останется незаражённый, тот и станет чемпионом.
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АКС-74У
1593083623
Наверное, не случайно ЛОКО спрятался на базе?
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Krasnodar 123
1593084244
Оренбург-Краснодар на 19 июля перенесут? В 9-00 матч с Динамо в 18-00 с Оренбургом? А еще и Ростов на карантине! Есть шанс у Краснодара играть три игры 19 июля!
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PAREVG.
1593084308
А в Локо, от них никто не заразился??? Только в прошлом туре с ними играли.
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Lester84
1593085309
Тут даже к бабке не ходи - следующим у себя зараженных обнаружит Локо
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ростов 100/100
1593090051
Надо отменять чемпионат. этот. Отменить все матчи что прошли, оставить ту таблицу как хотели в начале и в июле начать новый чемпионат с чистой совестью. Ростов на 4-ом месте, попадает в ЛЕ, я за.
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Йост
1593090535
Посмотрите на Белоруссию. Там карантин даже не вводили и продолжали в футбол играть. И что интересно никто не умер и в командах все здоровы, Да и в Европе пока играют и молчат.
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Соарес
1593098212
Шнобель все нос свой сует Без него ,клуб сам сообщит
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