Арустамян: «Несколько игроков «Оренбурга» заразились коронавирусом, команда на карантине»

Футболисты и сотрудники «Оренбурга» заразились коронавирусом, пишет комментатор Нобель Арустамян.

«По моим данным, несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус. Клуб в ожидании повторных тестов. Команда села на карантин.

«Краснодар» имеет шансы пропустить второй тур подряд. Именно он — ближайший соперник «Оренбурга»: матч запланирован на 27 июня, на 14:00», – сообщил инсайдер.

Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в «Ростове» и «Динамо», обе команды ушли на карантин. Ростовчанам пришлось выставить на игру с «Сочи» игроков академии (матч был проигран со счетом 1:10), встреча москвичей с «Краснодаром» была перенесена на 19 июля.

У «Оренбурга» – коронавирус (матч через два дня). Еще вопрос – как дела у «Локо», который закрылся на базе после «Оренбурга»