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    Арустамян: «Несколько игроков «Оренбурга» заразились коронавирусом, команда на карантине»

    Футболисты и сотрудники «Оренбурга» заразились коронавирусом, пишет комментатор Нобель Арустамян.

    «По моим данным, несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус. Клуб в ожидании повторных тестов. Команда села на карантин.

    «Краснодар» имеет шансы пропустить второй тур подряд. Именно он — ближайший соперник «Оренбурга»: матч запланирован на 27 июня, на 14:00», – сообщил инсайдер.

    Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в «Ростове» и «Динамо», обе команды ушли на карантин. Ростовчанам пришлось выставить на игру с «Сочи» игроков академии (матч был проигран со счетом 1:10), встреча москвичей с «Краснодаром» была перенесена на 19 июля.

    Источник: Телеграм Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4860

      Lester84 1 час назад

      Тут даже к бабке не ходи - следующим у себя зараженных обнаружит Локо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +565

      PAREVG. 1 час назад

      А в Локо, от них никто не заразился???

      Только в прошлом туре с ними играли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1772

      Krasnodar 123 1 час назад

      Оренбург-Краснодар на 19 июля перенесут? В 9-00 матч с Динамо в 18-00 с Оренбургом? А еще и Ростов на карантине! Есть шанс у Краснодара играть три игры 19 июля!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +241

      vavilon69 1 час назад

      Оренбург уже проиграл Сочи, к чему карантин ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +467

      АКМ-74У 1 час назад

      Наверное, не случайно ЛОКО спрятался на базе?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Alejandrrro 1 час назад

      РПЛ превращается в PUBG - кто последний останется незаражённый, тот и станет чемпионом.

      2
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      Рейтинг: +1554

      Genz 1 час назад

      Тинькофф заплатил рпл 5 миллионов евро ,чтобы только играли больные,хромые,молодые,дети, дедушки, и деньги уже распилили бюрократы. Обратно банку возвращать бабосы никто не будет.

      1
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      Рейтинг: +4084

      vladik12 1 час назад

      Закрывайте уже эту лавочку-шалавочку под названием "РПЛ".
      Мало кто расстроится.

      1
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      Рейтинг: +410

      vsespartak01 2 часа назад

      пора заканчивать это посмешище!не надо было и начинать!

      0
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      Рейтинг: +1554

      Genz 2 часа назад

      Локомотив заразил Оренбург. Кикнадзе молчит

      5
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